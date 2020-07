UMESTO SVADBE I DEČIJE SOBE, SPREMA IM SAHRANU! Saša iz Niša u dva dana izgubio ženu i bebu

Ovo je strašna greota, to su dobre duše svi. Od svekra, svekrve, poštovana familija. Njen Saša, to je radan dečko, on je vatrogasac u Nišu, ali je radan, radan. Živeo je da napravi porodicu i eto... Mi u stvari nismo shvatili tu koronu ozbiljno. Ovde u selu to niko ozbiljno nije shvatio

Ne postoji osoba koja prođe pored kuće u Orljanu, gde je živela trudnica Aleksandra Pavlović, koja je preminula od korone, a da mu oči nisu uplakane. Komšinice prolaze pored kuće i plaču.

Jedna od njih je Gorica Tasić... Prolazi pored kuće i plače "kao kiša"...

Aleksandra Pavlović je bila na aparatima za kiseonik, ali nije izdržala. Pre toga lekari su pokušali da spasu sedmomesečni plod ali nisu uspeli.

- Ovo je strašna greota, to su dobre duše svi. Od svekra, svekrve, poštovana familija. Njen Saša, to je radan dečko, on je vatrogasac u Nišu, ali je radan, radan. Živeo je da napravi porodicu i eto... Mi u stvari nismo shvatili tu koronu ozbiljno. Ovde u selu to niko ozbiljno nije shvatio.

Njihov prvi komšija Vojin Cvetković, koji je bio radnik Intenzivne nege KC Niš, a sada je u penziji drži prodavnicu na nekoliko metara od njihove kuće. On kaže da je već zakazana i svadba, dogovoren restoran, muzika, a sada svi umesto toga preživljavaju tugu.

- Strašpno je to što se dogodilo, ne samo za njih, nego za celo selo. Sreća im je kucala na vrata. Imali su veridbu tu u dvorištu do kasno u noć. Radovali su se deci, ali kad đavo zakuca na vrata... Saša je pored stalnog posla radio malo i nešto oko građevine, mnogo radan momak. Ona je završila Ekonomski fakultet, ali ova nesreća dođe i sada celo selo tuguje - priča Cvetković.