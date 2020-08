Ispovest supruga Lazarevčanke koja je sa detetom PALA SA 6. SPRATA: Sigurno nije skočila, želeli smo da odgajamo sina, da DOČEKAMO DA GA ŽENIMO

Svakim danom, moj Teo je malo bolje. To mi uliva nadu da će se oporaviti, da će biti dobro - kaže za "Blic" Nikola T, čiji supruga Aleksandra E. (29) i trogodišnji sin su u petak ujutro pali sa terase njihovog stana na šestom spratu solitera u Karađorđevoj ulici 37 u centru Lazarevca.

Aleksandra je od zadobijenih povreda odmah preminula, dok je njen i Nikolin sinčić sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar, gde je hitno operisan. Sledećeg dana, sa teškim povredama glave, abdomena i unutrašnjih organa, prebačen je u Unuverzitetsku dečju kliniku, na dalje lečenje.

- Nisam ga video. Zbog celokupnog stanja, i njegovog, ali i virusa koji vladaju, obilazi ga samo lekarsko osoblje. Osetljiv je, a ne bih da ja nečim pogoršam njegovo stanja. Evo sada sam se čuo sa lekarima, sin je bio na snimanju i čekam da mi jave rezultate - priča Nikola T. koga je ekipa "Blica" zatekla u stanu sa čije terase su pali Aleksandra i Teodor, koga svi zovu Teo.

O samoj nesreći Nikola ne želi da priča jer, kako napominje, "ne zna još šta se stvarno desilo". Prethodnog dana, u četvrtak sve je bilo normalno, Aleksandra je nekoliko puta sinčića izvodila napolje. Uveče su razgovarali o uobičajenim stvarima. Ni jedno od njih nije gledalo televiziju, jer to nije ni običaj u njihovom domu.

- Spavao sam, bio sam umoran od posla prethodnih dana. Nije istina da sam to jutro došao iz treće smene i legao. Aleksanadra i ja smo na spavanje otišli te noći, možda oko pola jedan, ali sam ja bio premoren pa ništa nisam čuo. Tek me je probudilo lupanje policajaca. Otvorio sam, a oni, naoružani pištoljima, samo su me pitali gde je terasa, pokazao sam im i otrčali su tamo - objašnjava neutešni suprug Aleksandre E.

Još ne želi da nagađa da li je Teo protrčao pored kupatila u kome je bila Aleksandra E, i otrčao na terasu na kojoj je bila stolica i popeo se na nju, i da li je nesrećna žene videla sinčića kako se penje na ogradu terase i pokušala da ga spase, ali su oboje pali. Ne zna ni da li se zbilo tako, kao ni da li je dečačić sam otvorio vrata dnevne sobe i terase, ili ih je prethodno supruga otrvorila.

- Znam samo da moja supruga nije imala nikakvih samoubilačkih ideja, i da sigurno nije skočila da bi ubila sebe i dete. Imala je planove u životu - navodi Nikola.

Tri dana pre tragedije Aleksandri je bio 29 rođendan.

- Želja joj je bila da završi fakultet, defektologiju. Ostalo joj je još pet ispita i prijavila je pogalaganja. San joj je bio da se zaposli, odnegujemo sina. Da dočekamo da ga ženimo. Da imamo jedan normalan život, normalnu porodicu. I zato tvrdim da nikakvih samoubilačkih misli nije imala - kaže neutešni suprug.

Svi detalji ove tragedije biće poznati po završetku istrage. Nikola T. je dao izjavu policiji, a veštače se svi tragovi na terasi, posebno otisci na ogradi, da li ima dečakovih i majčinih. Nikola nije mogao da precizira kada će Aleksandra biti sahranjena, jer mu nije bilo poznato kada je biti urađena obdukcija, ponedeljak ili utorak. Tek posle toga porodica će moći da poreuzme telo i isprati Aleksandru na poslednji put.

"Nikada se ne bi naudila sebi"

Odmah posle nalaženja tela na platou iznad "Lastrinih" poslovnih prostorija, Aleksandrini rođaci kategorički su odbacili mogućnost da se ona ubila i da je sa sobom želela da povede i sinčića.

- Niti je ona imala nekih samoubilačkih ideja i nagona. Obeležila ju je smrt oca, koji se mlad predozirao, ali je odlučila da se bori i pomaže ljudima. Upravo zbog toga nikada se ne bi odlučili da sebi, a kamoli detetu oduzme život. Stradala je kao požrtvovana majka, da bi spasila svoje dete. Sina je volela više od sebe, i to je i dokalazala - rekla je njena tetka za "Blic" odmah posle tragedije i dodala da je "njeno telo bilo mokro kada je pala, pa je verovatno iz kupatila istrčala kada je videla da sinčić ide na terasu".