UBISTVO U SMEDEREVU! Od poslednica fizičkog obračuna ispred jednog lokala PREMINUO muškarac (49)! Osumnjičeni za ubistvo priveden

Tužilastvo je okvalifikovao ovaj slučaj kao UBISTVO. Za njega je osumnjičen Nenad D. iz Smedereva.

U smederevskoj bolnici jutros oko 5 sati preminuo je Aleksandar R. (49). Njegovo telo je preneto na obdukciju, gde će biti utvrđen uzrok smrti.

Do sadašnja istraga je pokazala, i ono što se za sada zna jeste da je on bio jutros oko 2 sata ispred jednog lokala u Smederevu gde je došlo do fizičkog okršaja obračuna i gaženja automobilom.

Obavljen je uviđaj i zatečen je automobil marke mercedes na kome su pronađena oštečenja na vetrobanskom staklu. Takođe, pored automobila su pronađeni ašov i lopata sa tragovima grvi.

Na obdukciji će biti utvrđeno od čega je tačno preminuo Aleksandar R. Vlasnik autombila Nenad D. (57) koji je i osumnjičen za ubistvo trenutno se nalazi u policijskom pritvoru.

M.Mijatović