OTKRIVENO ZAŠTO SE NEĐELJKO NIJE POJAVIO PRED SUDOM: Majka mu juče bila u poseti, evo šta je rekla

Optuženi za ubistvo studenta Milesnića, Neđeljko Đurović, nije danas doveden u sudnicu na glavni pretres, a kako je sudija koja vodi postupak rekla - ni ona sama ne zna zašto.

- Zbog tehničkog kvara u bazi podataka sa datumima suđenja nije se pojavio današnji datum koji se odnosi na suđenje pritvoreniku N. Đ. pred Visim sudom u Beogradu. IT podrška Uprave radi na uklanjanju kvara, a postupajući sudija obaveštena je o razlogu nedovođenja pritvorenog N. Đ. na suđenje - navode u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Sledeće suđenje zakazano je za 20. oktobar.

Neđeljkova majka je rekla da mu je bila juče u poseti.

- Neđeljko je dobro, juče sam bila kod njega u poseti, ne znam zašto se ovo dešava sad kad za njega sledi najbolji period i sada će se videti ko je on - rekla je.

Na današnjem suđenju trebalo je da se pregledaju snimci sa bezbednosnih kamera.

- Vrlo mi je interesantno to što se Neđeljko nije pojavio, bojim se da se ne ispostavi da mu nešto nije dobro, da mu nešto fali, pa da se hvataju za priču da je neuračunljiv. To što je majka rekla da mu je dobro, očekivano je od majke da ga brani, ali na prošlom suđenju se videlo sve, kada su veštaci Biološkog fakulteta nedvosmisleno potvrdili da je stoprocentno tačno ovo u šta svi sumnjamo, a to je da je Neđeljko ubica. Ovo je neki potez nešto usplanirano, a šta videćemo - rekao je Milošev cimer i najbolji drug, Filip Bjelić.

Đurović je optužen da je ispred zgrade u Ulici Dimutrija Tucovića u Beogradu, 27. januara 2019. godine nožem nasmrt izbo studenta Miloša.