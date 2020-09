JASMININE KOMŠIJE OTKRIVAJU: Šta se dešavalo nakon ubistva žene u Bariču

Beživotno telo Jasmine P. (46) pronađeno je juče, u ranim jutarnjim satima, u kući kod Obrenovca, gde je živela. Nju je, po sopstvenom priznanju, sa više uboda nožem, usmrtio njen partner Radovan R. (58), iz Koceljeve, koji je kasnije pokušao da se ubije skokom sa šabačkog mosta u reku Savu.

Svi detalji svirepog ubistva nisu još poznati. Međutim, ono što je i sam Radovan priznao policiji je da je on, prekjuče, u kasnim popodnevnim satima, došao kod ljubavnice i pokušao da uđe u kuću. Međutim, Jasmina mu to, navodno, nije dozvolila. Došlo je do svađe i Radovan se revoltiran odlučio na najgore, da presudi svojoj voljenoj, a potom sebi.

Radovan je sačekao da sve utihne i tokom noći je došao do kuće u Beogradskoj ulici u Bariču, u kojoj je bila Jasmina, koja je, kako se veruje, već spavala. Popeo se na merdevine, razbio prozor na sobi, ušao unutra i izbo je više puta nožem. Potom se, nezvanično, oprao od krvi i izašao. Zaključao je ulazna vrata, a ključ od Jasminine kuće, merdevine i nož kojim je počinio zločin, bacio je usput.

Nakon toga, Radovan je seo u svoj automobil i njime se odvezao ka Šapcu, gde je pokušao da se ubije. U tome ga je, međutim, sprečila patrola MUP, kojoj se predao i priznao šta je uradio, nakon čega je uhapšen i predat beogradskoj policiji. Nekoliko sati kasnije, u kuću u Bariču ušla je policija i tamo zatekla Jasminu. Pozvana je Hitna pomoć, ali za nju je, nažalost, bilo isuviše kasno.

Policija je sa nadležnim istražnim organima obavila uviđaj, uzeti su otisci, DNK i drugi materijalni i ostali dokazi koji treba da pomognu u rasvetljavanju ovog zločina.

Meštani Bariča kažu da slabo poznaju Jasminu i da ona, iako se priča da je duže vreme boravila ovde, čak i sa porodicom, nije viđana često ni na ulici, u prodavnici, a kamoli u komšiluku.

- Znamo je iz viđenja - kaže jedna od komšinica. - Slabo je komunicirala sa nama. Delovala je fino, kulturno, mirno. Čula sam da se nedavno razvela, kao i da ima sina od 25 i ćerku od 17 godina.

Kako prenose mediji, kuća u kojoj je Jasmina boravila pripada njenim rođacima. Ona se u nju doselila i navodno je planirala i da je renovira. Radila je kao servirka ili kuvarica u Kliničkom centru Srbije.

- Čuli smo da je ona poreklom iz Svileuve u okolini Koceljeve, odakle je i taj čovek sa kojim se viđala. Navodno, bila je ljubav među njima, ali i velika muška ljubomora. Ko će ga znati šta se tu sve događalo? Eto, ona se razvela, a on nije... Možda je to razlog?! -navode komšije.

Radovan R. poznat je kao ugledan čovek, pa je vest o njegovom hapšenju zbog ubistva ljubavnice u Bariču odjeknula poput groma.

Radovan ima suprugu, dvoje dece i troje unučića, pa u njegovom mestu samo odmahuju glavom u neverici. Rodom iz istog sela je i ubijena Jasmina, ali ona se iz ovog kraja, tvrde meštani, iz Draginje preselila u Barič pre više od 15 godina, i tamo je živela sa suprugom i dvoje dece.