Ćerku mi je zaklao monstrum koji je poznat po tome što proganja žene. Da sam znala da je moja Jasmina u vezi sa njim, sve bih učinila da je razdvojim od njega. Neka je proklet što je digao ruku na moje dete, priča očajna Darinka Puretić iz sela Svileuve kod Koceljeve, majka Jasmine Puretić Lazarević (46) koju je u sredu uveče nožem izmasakrirao ljubavnik Radovan Ranisavljević (57).

Stravičan zločin dogodio se u Bariču, u kući koju je Jasmina iznajmljivala u poslednja dva meseca, nakon što je napustila muža. Radovan se merdevinama popeo do prozora, pa upao u kuću i nožem izbo nesrećnu Jasminu po grudima i vratu. Zatim je autom otišao do mosta na putu Šabac - Ruma u nameri da skoči s njega, ali su ga spasili policajci.

Pomahnitali Ranisavljević navodno nije mogao da se pomiri sa tim da Jasmina neće više da se viđa sa njim, a nakon hapšenja priznao je zločin.Darinka Puretić je ispričala za Informer da sve do ubistva njene ćerke nije znala da je Jasmina u tajnoj vezi sa Radovanom.

- Sa ćerkom sam se poslednji put čula nekoliko dana pre zločina. Pričale smo dugo, ali mi nije pominjala neke probleme. Muž i ja smo znali da ona hoće da se razvede, ali kada sam je pitala zašto, samo je rekla: "Moram, ne mogu više sa njim da budem" - priča Darinka za Informer.

I Jasminin otac Miroslav je tek posle ubistva saznao da je njegova ćerka bila sa Radovanom.

- Taj monstrum svima je poznat po tome što proganja žene. Kada mu se neka devojka ili žena dopadne, počinje da je proganja, a ako ga odbije, on počne da joj preti. Takav je on. Skot! Muževi su ga prebijali jer im je proganjao žene, ali on se nije smirivao - kazao je otac Mirosav i dodao da mu nije jasno kako Radovana, koji je zaposlen u opštini Koceljeva, niko nije oterao s tog radnog mesta, kad svi znaju kakav je.

"Pre dve godine počele trzavice"

Roditelji ubijene žene ističu da je Jasmina imala lep brak i dvoje divne dece, ali da je pre dve godine nešto krenulo loše.

- I ona i njen muž Petar digli su kredite da kupe kuću na Umci i da se skuće. Međutim, ta kuća nije imala uredne papire i od tada su među njima počele trzavice - rekla je Darinka.

Podsećanja radi, Ranisavljević je radio kao načelnik Odeljenja društvene delatnosti u opštinskoj upravi u Koceljevi, a bio je dugogodišnji predsednik Mesne zajednice sela Svileuve, u kom mu žive supruga, sin, ćerka i troje unučića. Osim toga, piše Informer, on je i dalji rod sa Jasminom Puretić koju je zverski ubio.