PODZEMLJE NE PRAŠTA! KAKVA JE SUDBINA STRAHINJINOG UBICE?! Lovrenoviću su za vratom, osim policije, DVE EKIPE - Ne prezaju ni od čega

Milivoje Lovrenović (50) iz Bosanske Gradiške, koji je samo osam dana posle izvršenog ubistva Strahinje Stojanovića (30) u Beogradu razotkriven kao ubica u akciji beogradske policije, u međuvremenu je prema saznanjima srpskog MUP pobegao u BiH, zatim u Hrvatsku, a odatle u neku od zemalja Zapadne Evrope.

Tačna lokacija na kojoj se sada nalazi Lovrenović nije poznata, ali je poternica za njim ubačena u bazu Interpola, što znači da su u razotkrivanju njegovog skloništa angažovane policije svih evropskih policija.

Poseban dopis o mogućnosti da se osumnjičeni Lovrenović možda nalazi baš na njihovom tlu upućen je policijama Španije i Holandije - koje važe za najjača uporišta klana Luke Bojovića, za čiji račun je, kako se i pretpostavlja, i izvršeno ubistvo Stojanovića.

„Lovrenović je odmah posle ubistva pobegao iz Srbije, najpre u Bosnu, zatim u Hrvatsku, i to regularno budući da ima državljanstva ovih država, i da u tom momentu još nije bio razotkriven kao ubica, pa samim tim za njim nije ni bila raspisana poternica", kaže izvor iz MUP Srbije koji je bio uključen u istragu ubistva Stojanovića.

„Lovrenovićeve pozicija je veoma teška. S jedne strane mu u slučaju hapšenja preti 40 godina ubistva za teško ubistvo, s druge strane mu preti smrt i od onih koji bi da mu se osvete, ali i od onih koji su ga angažovali i koji moraju da spreče svaku mogućnost da i njih raskrinka. Lovrenović je toga svestan. On je bio visoko pozicioniran pripadnik DB Republike Srpske devedesetih godina, profesionalac je u poslu, i vrlo upoznat po kojim principima radi mafija. Svestan je i da bi oni koji su ga angažovali informaciju o njegovom skrivanju lako doturili do suparničke ekipe koja bi da osveti ubistvo Stojanovića i tako njima prepustili da 'odrade posao'. Zato se veruje i da se Lovrenović, s obzirom na svoje profesionalno iskustvo, krije sam ili uz znanje i podršku samo najodanijih saradnika u čije je poverenje stoprocentno siguran. Koliko dugo će uspeti da se tako krije i koliko će da traje potraga za njim, živim ili mrtvim, ostaje da se vidi, ali s obzirom na to da je njegov identitet poznat, vrlo je verovatno da će se sve odigrati vrlo brzo, na ovaj ili onaj način", kaže izvor.