MALČANSKI BERBERIN OSTAJE IZA REŠETAKA- Odbijen predlog da se brani sa slobode

Viši sud u Nišu produžio je za još 60 dana pritvor Ninoslavu Jovanoviću (46) poznatijem kao Malčanski berberin kome se sudi pod optužbom za otmicu i zlostavljanje dvanaestogodišnje devojčice iz Suvog Dola kod Niša u decembru prošle godine.

Sud je Jovanoviću produžio pritvor po tri osnova. Prvo, zbog opasnosti da bi mogao da pobegne ako bi se našao ponovo na slobodi a potom i jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo. Jedan od razloga za produžetak pritvora Jovanoviću je i to što je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka. Malčanski berberin će u pritvoru biti do 15. januara, kada će se o produženju ove mere ponovo odlučivati.

Suđenje Malčanskom berberinu za otmicu i zlostavljanje devojčice iz Suvog Dola, ulazi u peti mesec, a naredno ročište zakazano je za 18. novembar. Manijak koji je do sada u zatvoru proveo skoro 22 godine života zbog otmica, silovanja i krađa, u dosadašnjem toku suđenja samo u manjem delu je osporio činjenično stanje opisano u optužnici, ali sve vreme pokušava da umanji svoju odgovornost. Na prošlom ročištu sud je drugi put odbio predlog optuženog da se ponovo obavi njegovo neuropsihijatrijsko veštačenje, ali je zato prihvaćeno da predlog punomoćnika oštećene devojčice da se obavi njeno psihijatrijsko veštačenje.

Jovanović se tereti da je 20. decembra prošle godine u Brzom Brodu kod Niša oteo i zlostavljao dvanaestogodišnju devojčicu iz Suvog Dola, koju je na prevaru naveo da uđe u njegova kola predstavivši se da je novi majstor u njenoj školi. Uhapšen je 5. januara na groblju u Malči, a istraga protiv njega potom je pokrenuta zbog krivičnih dela otmice i silovanja deteta za šta se može izreći kazna zatvora od najmanje 10 godina ili kazna doživotnog zatvora.

Potera za manijakom koja je trajala 17 dana, mobilisala je više od 800 stotina policajaca, pripadnika snaga bezbednost i dobrovoljaca i koji su tragali za otetom devojčicom. U policijskoj poteri za osuđivanim silovateljem dece, koji je monstruozni nadimak dobio zbog izopačene manije da pre zlostavljanja šiša devojčice, korišćene su termovizijske kamere, helikopteri, psi tragači, dronovi, ali je manijak uz dosta sreće uspevao da beži danima policiji koristeći se unapred pripremljenim skrovištima od kojih su neka bila i pod zemljom. Nakon 10 dana, devojčica je nađena u vikendici u selu Pasjača, ošišana i u modricama ali živa.