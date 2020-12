PINK.RS NA SUĐENJU MARJANOVIĆU! ZORAN U PALATI PRAVDE SAV U CRNOM I SA NOVOM FRIZUROM: Za svedoke predložene Indi i Sandra Afrika! (FOTO)

Suđenje Zoranu Marjanoviću traje više od godinu dana.

U Višem sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje Zoranu Marjanoviću, optuženom za ubistvo supruge Jelene 2. aprila 2016. na nasipu Crvenka u Borči.

Advokat Veljko Delibašić, branilac Zorana Marjanovića, u sudnici je predložio da se u nastavku procesa saslušaju koleginice ubijene Jelene, pevačice Sandra Afrika (Sandra Prodanović) i Indi (Indira Aradinović).

Zoran sudiji nije mogao da da adrese predloženih svedoka jer, kako je rekao, nije bio sa njima u kontaktu već neko vreme, a sve zbog situacije sa koronavirusom.

Istakao je da se sa njima dugo družio, kao i Jelena, te da je sa njima i poslovno sarađivao.

Advokat Delibašić je objasnio da bi pevačice mogle da isključe Zorana kao osumnjičenog, odnosno to da je imao motiv da ubije suprugu. Nedavno su njih dve, u jednoj emisiji, svedočile o velikoj ljubavi između bračnog para Marjanović, te je cilj da isto iznesu pred sudom.

U nastavku suđenja pregledani su snimci sa kamera u blizini mesta ubistva.

Takođe veštak koji je veštačio bazne stanice mobilnih telefona dostavio je sudu dodatni materijal, kojem će se odbrana izjasniti nakon što se sa njim upozna, potvrdio je Tanjugu advokat Delibašić.

Podsetimo, na prethodna dva ročišta, održana 12. i 13. novembra, ispitan je Dragoljub Vasiljević, stručni savetnik odbrane za telekomunikacije, koji je radio telekomunikaciono veštačenje baznih stanica na nasipu i Jeleninog i Zoranovog telefona.

On je, da podsetimo, rekao da je Zoran Marjanović isključio mobilni telefon na 25 minuta u vreme ubistva svoje supruge i odmah po uključenju joj uputio poziv u 17:04. Istakao je i da je susret Zorana i Jelene bio nezbežan između 16:57 do 17:04 s obzirom na to da su u istoj baznoj stanici bili registrovani njihovi telefoni.