UHAPŠEN ZOKI PLAVOOKI! Osumnjičen da je obljubio devojčicu! ISKORISTIO JE I MANIPULISAO NJOME KADA JE ODLAZILA NA ISPOVEST

Sveštenik Zoran M. (59) uhapšen je zbog sumnje da je imao seksualne odnose s maloletnicom (17), kojoj je napravio dete

Sveštenik Zoran M. (59) iz Beograda, zvani Zoki Plavooki, uhapšen je zbog sumnje da je obljubio devojčicu (17), sa kojom je imao seksualne odnose, a kada je devojčica ostala trudna, ona je abortirala!

Kako Kurir saznaje, zbog neprimerenog ponašanja prema vernicima, a posebno ženama, pokojni patrijarh Irinej raščinio ga je u avgustu prošle godine. Zoran je do tada služio u crkvi u beogradskom naselju Kaluđerica.

Proganjao je

- Sumnja se da je ovaj sveštenik krajem novembra 2017. godine iskoristio i zloupotrebio emotivnu ranjivost maloletne devojke, za koju je saznao tokom ispovesti. Naime, devojčica je počela da dolazi na ispovest kod Zorana - kaže izvor Kurira blizak istrazi i dodaje: - Devojčica je skoro svakodnevno počela da dolazi na ispovest i tako su, navodno, uspostavili emotivnu i seksualnu vezu. Sveštenik i duhovnik je tokom 2018. iskorišćavao emotivnu rastrojenost devojčice i manipulisao njom. Sve to je otišlo predaleko i u maju 2019. godine tokom službe i obilaska parohije zatekao je samu devojčicu u njenoj kući. Tada je maloletnica izgubila nevinost. - Zoran M. i maloletnica nastavili su vezu i ona je zatrudnela u decembru prošle godine. Pošto nije znala šta da radi i da li da nastavi srednju školu, odlučila je da abortira - kaže naš izvor i dodao: - Navodno je to uradila u četvrtom ili petom mesecu, i to je bilo visokorizično. Sveštenik nije znao za njenu trudnoću i počeo je da je proganja, jer je maloletnica tada prekinula kontakt sa njim. Od januara pa sve do septembra ove godine Zoran M. je preko posrednika telefonom pozivao maloletnicu, uznemiravao je, proganjao i fizički napao nekoliko puta.

Uvredio domaćina dok je svetio vodicu - Lepa ti ćerka, biće prava riba Meštani ovog beogradskog naselja navode da je devojčica, nakon što je sveštenik skinuo mantiju, prestala da posećuje ovu crkvu. - Nekoliko puta se dogodio incident sa sveštenikom. Hteli su meštani da ga biju. Došao je kod domaćina da sveti vodicu i za njegovim stolom rekao: "Lepa ti je ćerka, biće prava riba za nekoliko godina!" Čovek je ostao u šoku i nasrnuo je na Zorana M., kog je potom isterao iz kuće - kaže meštanin i dodaje: - Devojčica živi sa majkom, ujakom i dedom. Roditelji su joj razvedeni i navodno se ujak devojčice čudio kako izlazi sa popom. Rekao je da su našli zajedničke slike i snimke na njenom telefonom.

Došao po kazni

Meštani nemaju lepo mišljenje o ovom bivšem svešteniku.

- Zoran je u parohiju u Kaluđerici došao po kazni, jer je prethodno nešto zgrešio. Upokojeni patrijarh Irinej ga je prošle godine u avgustu raščinio, verovatno zbog devojčicine trudnoće. Svi su brujali o tome da su njih dvoje u vezi. Vezu su započeli pre nekoliko godina, kada je ona počela da dolazi na ispovest - kaže meštanin Kaluđerice i dodaje:

- Nisu se krili! Bila je to javna tajna, vodio ju je u restorane i vozali su se njegovim besnim kolima. Ima ženu iz prvog braka i sina, dok sa drugom ženom nema dece i navodno ga je ona prijavila. Inače, sveštenika zbog njegovog izgleda zovu Zoki Plavooki.Zoran M. saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, gde se branio ćutanjem. Njemu se na teret stavlja krivično delo obljuba zloupotrebom položaja, koja je za posledicu imala trudnoću, a za koje mu preti kazna od dve do dvanaest godina zatvora.