NASTAVLJA SE SUĐENJE MALČANSKOM BERBERINU: Jovanović ima JEDAN ZAHTEV

Pred Višim sudom u Nišu danas će biti nastavljeno suđenje Ninoslavu Jovanoviću (48) iz sela Malča optuženom za otmicu i svirepo zlostavljanje dvanaestogodišnje devojčice. Na današnjem suđenju i odbrana i optužba ali i sam Jovanović, imaće pravo da predlože nove dokaze, s obzirom na to da su tokom dosadašnjeg dokaznog postupka iscrpljena sva dokazna sredstva predložena tokom pripremnog postupka.

Kako se saznaje, može se očekivati da Jovanović stavi predlog za izvođenje novih dokaza s obzirom na to da je na poslednjem glavnom pretresu, održanom 16. decembra, zahtevao da mu se omogući uvid u spise predmeta. Ovaj njegov zahtev je najverovatnije još jedan manevar, radi odugovlačenja postupka, s obzirom na to da nije uobičajeno da optuženi traži da razgleda sudske spise.

- Jovanović na to ima pravo, iako je zaista retko da optuženi iznose takve zahteve. Ovo iz razloga što to za njih po pravilu čine njihovi advokati, koji i grade strategiju odbrane i predlažu nove dokaze. To što je on izneo ovaj zahtev, pokazuje da ni u koga nema poverenja, pa ni u svog branioca.

- Verovatno da i dalje traži način da dokaže da je navodno bio neuračunljiv u vreme izvršenja krivičnog dela kako bi umesto na robiju otišao na lečenje u psihijatrijsku ustanovu. On od početka suđenja svoju odbranu bazira na takvom stavu, pa pretpostavljamo da će njegovi eventualni predlozi za izvođenje novih dokaza ići u tom smeru - navode izvori upoznati sa ovim slučajem.

Ako na ovom glavnom pretresu sud usvoji predloge za izvođenje novih dokaza, dokazni postupak će biti nastavljen. U suprotnom će i odbrana i optužba i Jovanović izneti završne reči. Tužilaštvo ima mogućnost da u završnoj reči predloži i kaznu za Jovanovića, koji bi s obzirom na monstruznost dela te činjenice da je višestruki povratnik, mogla biti i doživotna robija.

Jovanović je dvanaestogodišnjakinju oteo 20.decembra prošle godine u Brzom Brodu na putu do škole. Spašena je 29. decembra ali je manijak izmicao progoniteljima do 5. januara ove godine kada je uhapšen na groblju u rodnom selu.

Krivični postupak protiv Malčanskog Berberina, tako nazvanog zbog navike da svoje žrtve šiša pre nego što ih napadne, započeo je 29. maja ove godine pred Višim sudom u Nišu. Radi zaštite maloletne žrtve, sudski postupak je zatvoren za javnost.