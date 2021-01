Detalji napada na Adi Huji: Devojčica (11) ponudila napadaču 50 dinara, a on krenuo da joj cepa helanke

Sve se izdešavalo oko 17.30 časova.

Devojčica (11), seksualno je napastvovana u nedelju na Ada Huji, nakon što je pokušala da povrati svoj mobilni telefon koji joj je uhapšeni za ovo delo M. Đ. (14) oteo iz ruku. Ona mu je ponudila 50 dinara, a novac je ponudila i osobama koje su bile sa njim, međutim, on joj je rekao da je to nedovoljno i tražio da ga dodiruje, saznaje se od izvora iz istrage.

M. Đ. (14) određen je pritvor do 30 dana, a protiv njega je podneta krivična prijava za silovanje iz člana 178, stav 4 Krivičnog zakonika, i za krivično delo razbojništvo iz člana 206, stav 1 x 2.

Kako priča izvor iz istrage, sve se izdešavalo oko 17.30 časova kada je devojčica bila na Ada Huji sa dve drugarice i dvojicom drugara.

- Svi su učenici petog razreda (ime škole poznato redakciji). Sedeli su i slušali muziku na Ada Huji. Oko 17.30 časova su im prišla četiri NN lica romske nacionalnosti. Dva su bila deteta od po 6 i 7 godina, jedno muško lice starosti oko 17 godina, kasnije se ispostavi da ima 14, i jedno žensko lice starosti oko 17 godina - navodi izvor iz istrage.

Jedan od njih je devojčici i njenom društvu tražio novac. Njeni drugari su odmah pobegli, krenula je i ona, ali joj je tada mladić od 14 godina otrgao telefon iz ruku.

- Ona je potrčala za njim sa namerom da joj vrati telefon. Svima je nudila novac. Njemu je ponudila 50 dinara, međutim, on joj je rekao da to nije dovoljno, i da će joj vratiti telefon ako mu bude dodirivala genitalije. Devojčica je to odbila. Tada je on počeo da je udara po telu, gurnuo je iza žbuna, pocepao joj helanke, donji veš i počeo da skida pantalone - kaže izvor.

U tom trenutku se pojavila patrola policija. Maloletnik se sa ostatkom svoje ekipe udaljio u nepoznatom pravcu, ali ga je vrlo brzo uhapsila policija, protiv njega je podneta krivična prijavu a Više javno tužilaštvu mu je nakon saslušanja odredilo pritvor do 30 dana.

Devojčica je izjavila i da je jedna od njenih drugarica videvši šta se dešava sa njom odmah pozvala njenu majku, svoje roditelje i policiju i obavestila ih o svemu.

Uhapšenom maloletniku, ako se dokaže da je kriv, sud može izreći samo vaspitnu meru. U ovom slučaju se primenjuje Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, a advokat Željko Pavlović je objasnio, s obzirom na to da se radi o mlađem maloletniku od 14 do 16 godina, najteža vaspitna mera koju može da dobije je upućivanje u vaspitno-popravni dom od 6 meseci do 4 godine.

Dakle, nema zatvora.