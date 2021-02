OTKRIVAMO NAJNOVIJE DETALJE O TRAGIČNO STRADALOM MLADIĆU IZ NIŠA! Jovan je pre tri godine uradio nešto što BUDI JEZU

Novinar TV Pink Mladen Mijatović podsetio je da je mladić Jovan Veselinović imao 18 godina, da je njegovo telo pronađano juče u prepodnevnim satima, te da će danas biti obavljena obdukcija.

- Obducenti će precizno utvrditi koji je uzrok smrti I ne želim da prejudiciram, a za sada operativna saznanja ukazuju na osnovu onoga šta je utvrđeno tokom policijskog uviđaja da je u pitanju samoubistvo – istakao je Mijatović za Pink.

Kako Mijatović naglašava, prema operativnim saznanjima, Jovan je pre oko tri godine pokušao suicid gutanjem tableta.

- Tada to nije uspeo, u svakom slučaju to je detalj iz istrage – dodaje on.

Policijski službenik odseka za nestala lica MUP-a Nadežda Spajić objasnila je da objava o nestalom licu kreće kada sama stranka odnosno podnosilac prijave dođe u policiju.

- Čak i ako pre nego što mi uzmemo tu prijavu, jer postoji mogućnost da pre nego što završimo uzimanje prijave pronađemo to lice – istakla je Spajić I dodala da sama potraga počinje uzimanjem prijave u nastanku gde se uzimaju generalije lica, koje je nestalo I uzima se što više podataka o osobi koja je nestala.

- Ti podaci podrazumevaju I navike I kretanja, sa kim se družio, sa kim je u emotivnoj vezi, da li pominjao neku destinaciju gde bi možda otišao, da li je pominjao da ima neki problem, da li je nekada pokušao suicide nekada, da li ima suicida u porodici… - ispričala je ona.