SRPSKI TELEGRAF RASKRINKAO KRIK: Dojčinović priznao da je stalno na vezi sa advokatom Velje Nevolje

Nova Stevan Dojčinović, glavni i odgovorni urednik Krika, potvrdio je da je u stalnim kontaktima sa advokatom Veljka Belivuka, kao i da je Nenad Marković, otac nestalog mladića iz Resnika, govorio istinu kada je naveo da ga je Velja Nevolja povezao sa Krikom.

Stevan dojčinović priznao da mu je Velja Nevolja izvor.

OVO SMO PITALI DOJČINOVIĆA, A OVO SU NJEGOVI ODGOVORI

Preneli smo izjavu oca nestalog mladića, gde on, ne mi, nego on dovodi vas u vezu sa Belivukom i njegovim klanom? Da li mislite da je to crtanje mete i da i u tome vidite nešto sporno? Da li ste vi lično ikada bili u kontaktu sa gospodinom Lazarevićem, advokatom koji brani Veljka Belivuka i da li ste dogovarali kako ćete nastupati u TV emisiji "Utisak nedelje" kod Olje Bećović, u smislu minimiziranja odgovornosti Belivukovog klana? Da li ona vaša izjava da su za vas kao Krik svi izvori legitimni podrazumeva da su legitimni izvori i ekipa Belivuka i nekog od njih i da je to povezano sa praćenjem sina Aleksandra Vučića?

- Što se tiče prvog pitanja ne bih se baš složio da ste samo preneli. Nije tačno da je Srpski telegraf preneo izjavu oca, pogledajte vaše naslovne strane koje izlaze nedelju dana i na naslovnim stranama se jasno kaže da smo mi članovi grupe, da imamo neki dogovor sa Veljkom Belivukom, da smo se mi udružili da bi nešto radili. Nije tačno da je samo preneo izjavu oca, vi ste konstruisali celu priču i izmislili da mi sarađujemo sa tim klanom.

Sporna je izjava oca po bilo čemu?

- Ja ne sporim to što je otac rekao.

Je li on govori istinu ili laže?

- To morate da pitate njega zar ne.

Ali ja pitam vas?

- Nisam bio prisutan u tom razgovoru konkretno. Kažem da je to moguća situacija, zato što su to stvari koje se dešavaju. Nama informacije stižu sa svih strana, ne možemo mi sad da se branimo od toga odakle nam stižu informacije.

Znači, čovek je govorio istinu?

- Pretpostavljam. Ali to nije dovoljan osnov da vi sad napravite celu konstrukciju.

- Što se tiče komunikacije sa advokatima, ja ne znam novinara koji ne komunicira sa advokatima, to je normalna stvar, ne vidim zašto je to čudno.

Priznajete da ste komunicirali sa gospodinom Lazarevićem?

- Naravno. Mi zovemo advokate apsolutno za svaku priču.

I na dan kad je sniman "Utisak nedelje", takođe ste komunicirali?

- Mi se stalno čujemo jer je istraga u toku. Šta bi tu bilo čudno? Vi ste novinar i mislite da je čudno da novinar zove advokate odbrane?