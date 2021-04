DA LI JE KRAJ OBRAČUNIMA KRIMINALNIH KLANOVA U SRBIJI? Nakon hapšenja Velje Nevolje MAFIJA SE PRIMIRILA - nije bilo novih LIKVIDACIJA

Izvor: Blic.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić, Privatna arhiva, FOTER/U.S. MARSHALS SERVICE ON FOTER.COM / CC BY | |

Hapšenjem grupe Veljka Belivuka poznatijeg kao Velja Nevolja kriminalne ogranizacije povukle su se i prekinule obračune kojih je do razbijanja mafije bilo gotovo jednom mesečno.

U periodu od četiri meseca, tačnije od septembra 2020. do februara ove godine na ulicama Srbije dogodilo se čak pet mafijaških obračuna. Pripadnici grupa ubijani su na sred ulice, u tržnim centrima, a njihovi egzekutori nisu prezali od brojnih svedoka ni sigurnosnih kamera koje bi ih razotkrile.

Samo u januaru ovde godine dvojica mladića Zoran Uskoković i Timotije Stojanović Džimi, u razmaku od dva dana ubijena su u Beogradu i Pančevu. Dok su ubice Stojanovića, koji je povezivan sa navijačkom grupom Velje Nevolje otkrivene, egzekutori Uskokovića i dalje se nalaze u bekstvu. Nedelju dana nakon likvidacija razbijena je klan Velje Nevolje, a od tada, pa do danas čini se da su ulice mirnije. Ni jedno kriminalno ubistvo nije se dogodilo.

- Polazeći od intezivne policijske aktivnosti i preduzimetih zakonom definisanih mera u otkrivanju organizovanih kriminalnih grupa, prostor stvoren nedavnim hapšenjima će se pažljivije zauzimati od strane članova iste kriminalne grupe, koji se nalaze na nižem nivou hijerarhijske lestvice ili od strane drugih kriminalnih grupa. Razlog je jednostavan, za njih je trenutno rizik za otkrivanje i dokazivanje veći, naročito ako tome dodamo i u svetu priznatu efikasnost srpske policije. To ne znači da u nekom vremenu ispred nas, upravo iz potrebe da se popuni stvoreni prostor, neće doći do konflikata i ubistava - kaže Zoran Đurđević, profesor na Kriminalističko - policijskom univerzitetu.

Prema njegovim rečima, veća je verovatnoća da će se sukobi nastaviti na teritoriji zemalja u okruženju.

- S obzirom na širenje kriminalnih aktivnosti državljana Srbije i ostalih balkanskih država na teritorije država EU, kao i boravak uticajnijih članova i vođa organizovanih kriminalnih grupa na teritoriji zemalja EU, veća je verovatnoća da će do nastavka sukoba i ubistava pre doći na području drugih država, posebno država članica EU. Kriminalne grupe iz regiona imaju svoje mesto u krijumčarenja narkotika na područje EU i one mogu doći pod radar policije samo kao deo šire mreže krijumčarenja narkotika ili na zahtev naše policije za pružanje međunarodne pravne pomoći - objašnjava Đurđević.

On naglašava i da je za očekivati da će se konfilkti i ubistva nastaviti i u narednom periodu.

- Posebno treba očekivati izvršenje ubistava posle uspešno sprovedenih međunarodnih, regionalnih ili akcija policije Srbije, kojima bi se presekli neki od većih lanaca krijumčarenja narkotika, ili kao nastavak osvete organizovanih kriminalnih grupa za neko od ubistava njihovih članova u prethodnom periodu - dodaje on.

U poslednje vreme na našem području je prisutan konflikt između organizovanih kriminalnih grupa i ubistva članova gde je motiv sa početka sukoba oko problema na tržištu narkotika i presečen lanac krijumčarenja prerastao u osvetu za ubistvo nekog od svojih članova. Đurđević navodi da radi očuvanja i širenja dominacije na kriminalnom tržištu, oko 18 odsto grupa u našem regionu koristi nasilje i ubistva.

- Potrebno je reći da neke grupe izbegavaju nasilje, odnosno da umesto nasilja koriste korupciju, nasiljem pre postaju predmet rada policije. Ubistva se vrše na javnom mestu, automobilima, ugostiteljskim objektima, ispred stanova, u stanovima posle otmica. Za ubistva se koristi najčešće vatreno oružje, ali su prisutne i eksplozivne naprave. Često, žrtve se na prevaran način dovode u stanove, odnosno štekove, gde se muče i ubijaju, a leševi skrivaju i uništavaju. Ubistva su najčešće dobro planirana i u njihovom izvršenju učestvuje više učinilaca - objašnjava Đurđević.

Plan

Prema njegovim rečima, kada se ubistvo vrši na javnom mestu, ukoliko nije u pitanju plaćeni ubica, u izvršenju najčešće učestvuje više lica sa detaljno razrađenim planom.

- Plan podrazumeva, pored načina izvršenja (konkretne radnje svakog izvršioca) i dobro razrađen način dolaska i bekstva sa mesta izvršenja krivičnog dela. Kod nas su krajem prošlog veka bile poznate takozvane "sačekuše", gde se organizuje zaseda ispred objekata u kojima žrtva često boravi. Najčešće, to su ugostiteljski objekti (naprimer, tako je 1998. godine ubijen Darko Ašanin u bašti svog restorana na Dedinju), ali i mesta stanovanja (Branislav Matić Beli ubijen je automatskom puškom ispred svoje kuće i to u prisustvu supruge). Na ulazu u svoju zgradu u februaru 2000. godine ubijen je Radoslav Trlajić, poznat kao Bata Trlaja. U aprilu 2012 u Novom Beogradu, na parkingu, dok je sedao u svoj automobil, ubijen je Vujadin Pejanović, povratnik, osuđivan za više teških krivičnih dela, među kojima i saučesništvo u ubistvu - dodao je on.

Likvidacije u Srbiji poslednjih godinu dana

29. januar 2021. Zoran Uskoković (22)

Telo ovog mladića, pronađeno je rano ujutru ispred zadnjeg ulaza u jednu prodavnicu. Uskoković je bio sin kriminalca iz devedesetih Zorana Uskokovića zvanog Skole, koji je likvidiran 2000. godine.

27. januar 2021. Timotije Stojanović Džimi (24)

Ubijeni Stojanović bio je navijač Partizana, tačnije grupe "Principi" koju je vodio Veljko Belivuk. Ovaj mladić ubijen je u Starčevu kada je na njega ispaljeno više hitaca.

12. novembar 2020. Bojan Mirković (34)

Mirković, koji je povezan sa škaljarskim klanom ubijen je u garaži zgrade u naselju Belvil na Novom Beogradu oko 15 sati.

17.oktobar 2020. Aleksandar Šarac (35)

Na Šarca je pucano u garaži tržnog centra "Ušće" u Beogradu, koja je u to vreme prepuna ljudi.

13.septembar 2020. Strahinja Stojanović (30)

Stojanović, koji je pripadnik kavačkog klana poginuo je u eksploziji njegovog automobila na Novom Beogradu. Sa njim u kolima bila je kolumbijska državljanka koja je lakše povređena.

17.januar 2020. Marko Vuković (41)

U Vukovića je pucano oko sedam sati uveče dok je sedeo u automobilu na parkingu ispred škole na Bežanijskoj kosi. Sa njim je u trenutku pucnjave bilo i dete. Ubijeni Vuković bio je poreklom iz Kotora i blizak kavačkom kriminalnom klanu.

16.maj 2020. Aleksandar Halabrin (25)

Halabrin je nestao u martu 2020. godine, a nakon dva meseca žitelj jednog sela u opštini Sopot pronašao je njegovo beživotno telo koje je bilo prekriveno tankim slojem zemlje i granja. Sumnja se da je Halbrin žrtva grupe Velje Nevolje.