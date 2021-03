JEZIVI DETALJI - OVAKO JE POČEO PAKAO NIŠKOG LEKARA: Zadužio se kod zelenaša da bi opremio kliniku, a onda OSAM GODINA PROVEO U ROPSTVU

Sunovrat uglednog niškog lekara Jozef G. (67), kog su kao roba držali uhapšeni N. N. i njegova supruga, počeo još 2013. kada se zadužio kod zelenaša da bi opremio svoju kliniku.

Ugledni kardiolog Jozef G. (67) iz Niša kog su, kako se sumnja, kao roba držali N. N. zvani Ušati i njegova supruga D. P. koja je medicinska sestra, najmanje osam godina bio je u dužničkom ropstvu!

Kako mediji saznaju, J.G. se zaduživao još od 2013. godine i tada je ulazio u mnoge sumnjive poslove, da bi posednjih godina napusutio svoju kuću i u potpunosti bio pod uticajem uhapošenog bračnog para. Jedan od bliskih prijatelja doktorove porodice kaže da je njegov sunovrat počeo kada se zadužio kod zelenaša da bi opremio svoju kliniku.

- Doktor je pošten čovek, to tvrdim jer se naše porodice druže više od 50 godina. Međutim, on je od 2013. godine pozajmljivao novac kako bi otvorio i opremio svoju privatnu kliniku, a navodno je digao i pare na kamatu. Pretpostavljam da mu je od tada sve pošlo nizbrdo i da je on praktično u nekoj vrsti dužničkog ropstva već osam godina - kaže sagovornik za medije.

Doktor je još 2013. bio pritvoren, jer navodno nije hteo da plati račun popravke svog "audija", pa je osumnjičen da je pretio menadžeru automehaničarske radnje.

-Tada je J. G. dobio od policije krivičnu prijavu zajedno sa M .B. i N. J. jer se sumnjičio da je neposredno, ali i porukama tražio da povuče tužbu. J. G. nije želeo da plati popravku "audija" od 160.000 dinara.Servis je uložio žalbu sudu, a J. G. je doveo prijatelje da "ubeđivanje" bude bolje. Nesrećnom vlasniku su tada navodno uvrtali uši, stavljali mu nož pod grlo. J. G. je negirao da je to počinio svalivši krivicu na druge - ističe naš sagovornik blizak doktoru i dodaje da je J. G. često menjao raspoloženja. Prema rečima poznanika, J. G., ušao je u komunikaciju i poslove sa "mutnim i opasanim" ljudima.

- Kada je ušao u kombinacije sa sumnjivim tipovima dotakao je dno. Sada se po Nišu priča da je J. G. uvek bio u pratnji tog N. N. zvanog Ušati. Ne znam kako je došao u tu situacdiju da ode od kuće da bude u ropskom položaju- začuđeno se pita njegov prijatelj.

Podsetimo, N.N. zvani Ušati i njegova žena D. P. uhapšeni su zbog sumnje da su su od marta 2019. do marta ove godine, primenom sile i pretnje držali lekara u cilju eksploatacije njegovog rada i uspostavljanja ropskog odnosa, tako što su ga primorali da napusti porodičnu kuću i živi na ulici, ograničavali mu slobodu kretanja i komuniciranja sa drugim ljudima, oduzimali penziju i druga primanja i primoravali da pozajmljuje novac kako bi im ga davao. N.N. i D.P. su u pritvoru do 30 dana. J.G. koji je spavao u kolima nalazi se trenutno u svojoj rodnoj kući u naselju Bubanj.