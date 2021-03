Nesvakidašnji slučaj iz Niša se već danima prepričava i tema je broj jedan u Srbiji.

Nišlija Nebojša N. (46) koji je uhapšen zbog sumnje da je, sa vanbračnom suprugom D. P. (34), poznatog niškog lekara u penziji J. G. (67) držao u ropskom odnosu radi eksploatacije njegovog rada, pre osam godina je radio kao doktorov vozač! Da situacija bude još bizarnija Nebojša N. i cenjeni kardiolog tada su bili osumnjičeni za učestvovanje u iznudi!

Zbog sumnje da su počinili iznudu niška policija je u maju 2013. godine podnela krivičnu prijavu protiv Nišlija M. B., N. J, ali i doktora J. G. kao i Nebojše N., koji je tada predstavljen kao njegov vozač! Oni su tada bili osumnjičeni da su "neposredno i putem SMS poruka" upućivali pretnje poslovođi jednog auto servisa u Nišu i od njega zahtevali da odustane od tužbe za naplatu potraživanja za popravku doktorovog automobila.

Kako smo tada saznali kardiolog je u oktobru 2012. godine popravljao svoj "audi" u servisu i račun za to je iznosio 160.000 dinara. Dogovor je bio da doktor račun plati do kraja 2012. godine, ali budući da to nije učinjeno, servis mu je poslao prvo opomenu, a potom i tužbu. Nebojša N., kako se sumnjalo, tada je poslao poruku savetniku servisa da se nađu u jednom kafiću da popričaju. Ne sluteći šta će se potom desili, muškarac je otišao na sastanak. Međutim, u kafiću ga je sačekao tada osumnjičeni M. B. koji mu je pretio, uvrtao mu uši i stavljao nož pod grlo i tražio mu da se tužba povuče!

Nakon toga savetnika ovog auto servisa su pustili, ali je ubrzo dobio i anonimnu SMS poruku: "udarićemo ti na porodicu ako ne povučeš tužbu protiv ? Znaš ko je". Uplašeni savetnik servisa je obavestio policiju, ali je u međuvremenu M. B. i N. J. koji žive u komšiluku savetnika zakazao novi susret na kojem mu je ponovo zapretio. Uplašeni radnik servisa je nakon ovih pretnji i napada šefu u auto servisu tražio da se tužba protiv poznatog doktora povuče. Nesrećni čovek rekao je da će on podići kredit i platiti doktorov račun, kao i da daje otkaz jer je uplašen za svoju porodicu.

Ubrzo nakon drame policija je identifikovala sve osumnjičene i privela ih, a istražni sudija ih je, nakon saslušanja, pustio da se brane sa slobode.

Zanimljivo je da je poznati niški kardiolog J. G. tada demantovao umešanost u celu situaciju rekavši da on, i kako je naveo, "njegov prijatelj Nebojša N." nemaju nikakve veze sa bilo kakvim pretnjama i iznudama, kao i da drugu dvojicu osumnjičenih ne poznaje. J. G. je tada rekao i da nema nikakav dug prema pomenutoj firmi i da će u sudskom postupku dokazati da nije uradio ništa protiv zakona.

Krivične prijave bile su podnete u redovnom postupku, međutim kasnije je istraga protiv svih osumnjičenih obustavljena, a jedino je M. B. bio optužen za ugrožavanje sigurnosti, ali je, kako saznajemo, i on kasnije oslobođen.

Blizak odnos doktora i robovlasnika

Ono što upada u oči jeste to da su još tada, pre osam godina, doktor J. G. i Nebojša N. bili u veoma prisnim odnosima, do te mere da je čovek, koji je tada bio predstavljan kao njegov "vozač", po doktorovim rečima bio i njegov "prijatelj". Još u to vreme bili su praktično nerazdvojni, a zaposledni na klinici na kojoj je doktor J. G radio kao kardiolog sećaju se da je Nebojša N. dolazip gotovo svakodnevno kod doktora na preglede?!

Kako nezvanično saznajemo, još tada se pričalo da doktor, samo iz njemu znanih razloga, Nebojši N. zvanog Ušati daje novac zbog čega su ga iza njegovih leđa nazivali "bankomat Ušatog".

Tužilaštvo ih tereti za trgovinu ljudima, ali doktor ne

Osam godina kasnije, 15. marta 2021. godine, Više javno tužilaštvo osumnjičilo je Nebojšu N. i njegovu vanbračnu suprugi D. P. da su izvršili krivično delo trgovina ljudima iz čl. 388 st. 1 KZ kao saizvršioci.

- Sumnja se da su okrivljeni u periodu od marta 2019. godine do marta 2021. godine, primenom sile i pretnje držali oštećenog J. G. iz Niša u cilju eksploatacije njegovog rada i uspostavljanja ropskog odnosa, tako što su ga primorali da napusti porodičnu kuću i živi na ulici, ograničavali mu slobodu kretanja i komuniciranja sa drugim ljudima, oduzimali penziju i druga primanja i primoravali da pozajmljuje novac koji bi im davao - saopštilo je Više javno tužilaštvo.

Sumnja se da je doktor J. G. povremeno spavao u automobilu koji koristi D. P. I to samo kada bi mu ona dozvolila a da je Nebojša N. vozio rentakar vozilo iznajmljeno doktorovim platnim karticama. Ono što je još neverovatnije jeste to da doktor J. G. ne tereti osumnjičene, iako se u njihovim radnjama stiče sumnja na brojna obeležja krivičnog dela trgovine ljudima. Čak, stiče se utisak da je više zabrinut šta će biti sa Nebojšom N. koji se sumnjiči da ga je držao kao roba, nego sa njim samim. Odakle potriče takva emotivna povređenost, kakvi su koreni takve povezanosti dvojice muškaraca koje deli starosna granica od dve decenije, kao i da li je u svemu bilo nečije krivične odgovornosti, po svemu sudeći, moraće i moći će da utvrde veštaci i brojna veštačenja.

Vojnog lekara podstrekivao na zloupotrebu

U drugom krivičnom postupku, koje je sredinom februara 2021. godine sprovelo Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu Nebojša N. se sumnjiči da je načelnika internog odeljenja Vojne bolnice u Nišu G. D. podstrekivao na zloupotrebu službenog položaja.

G. D. se sumnjiči da je kao lekar i načelnik Internog odeljenja Vojne bolnice u Nišu, protivno naredbi upravnika Vojne bolnice kojom je zabranjeno vršenje pregleda civilnih lica bez odgovarajućeg lekarskog uputa i bez plaćanja naknade za obavljene preglede, u periodu od septembra 2020. godine organizovao i lično obavljao svakodnevne lekarske preglede Nebojše N., kao i većeg broja civilnih lica koje je isti dovodio, pri čemu ga je Nebojša N. dovodio u zabludu kako će mu pomoći oko rešavanja finansijskih problema, i na taj način ga umišljajno podstrekavao da učini krivično delo zloupotrebe službenog položaja.