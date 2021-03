UBO JE 22 PUTA NOŽEM, PA JE NAZVAO NJENOG OCA DA MU KAŽE - Dajanina drugarica otkrila kakav je užas mlada majka godinama trpela

Dajana je mnogo patila sa njim, ali ga je volela. Bila je puna ljubavi. Njemu je sve praštala - prevare, kontrolisanje telefona... a onda joj je taj psihopata oduzeo život, rekla je drugarica Dajane koju je muž na smrt izbo nožem u Salcburgu.

Ovaj bračni par iz Srbije preselio se u Austriju pre dve i po godine sa Dajaninom porodicom. Tamo su živeli, radili i odgajali dve ćerkice od sedam meseci i tri godine koje su u trenutku zločina bile u susednoj sobi. L. A. kaže za “Blic” da je njena prijateljica već duže vreme bila nesrećna sa Nenadom, ali je ipak ostajala sa njim.

- Dajana je bila osoba koja bi pre dala drugima nego sebi, pre svega najbolja majka za svoju decu, domaćica, pa onda sve ostalo... Još sam u šoku, ne mogu da shvatim šta se dešava, da je više nikada neću ni videti ni zagrliti. Nijedna osoba na ovom svetu nije zaslužila da joj neko oduzme život, pogotovu ne na tako brutalan način. Osećam neopisivu tugu, žalost i prazninu... - kaže drugarica brutalno ubijene mlade majke.

Kako kaže, Nenad je bio u zatvoru dva meseca, jer je pokušao da ubije Danijelu i njene roditelje 24. decembra prošle godine.

- Danijela nije htela sa njim da sedne u auto i ide kući jer je bio pijan. Rekla mu je da je bolje da prespavaju kod njenih, pa će sutradan otići kući. Međutim on je otišao, pa se ubrzo vratio sa nožem. Smejao joj se u lice i pitao je: “Je l' stvarno nećeš ići?”. Ona je odbila, a onda rekao da će ih sve zaklati. Dajanin stariji polubrat je skočio, odgurnuo ga i zatvorio ga na balkon dok policija nije došla - prepričava ona jezivu dramu koja se odigrala u porodičnom domu.

Kako kaže, Dajana je nakon hapšenja podnela zahtev za razvod braka, a krenula je i u "borbu" za starateljstvo.

- On je iz zatvora pušten 25. februara. Iako je dobio zabranu prilaska, na veliku žalost završio je ono što je započeo tog 24. decembra. Dajana je patila puno s njim, ali ga je volela, ona je bila puna ljubavi. Zato je sve i praštala i trpela. Sve prevare, njegovo dolaženje kući u gluvo doba noći sa ko zna koliko promila alkohola u krvi, kontrolisanje telefona i ostalo. On je psihopata. Suvišan je svaki komentar... - neutešna je L. A.

Dajana joj je, kako priča, uvek sve govorila, a njen broj uvek je pozivala kada god bi imala neki problem.

- Nije znala dobro nemački, pa sam uvek išla sa njom, šta god da je trebalo. Nisam uspela da je zaštitim iako je govorila da će je ubiti kada izađe. Bojala se. U takvom je strahu živela. Jadno srce moje... - sa tugom govori ona.

Ubo je 22 puta nožem

Šta se između Dajane i Nenada događalo kobne noći, njena prijateljica ne zna da kaže.

- On je nju izbo 22 puta nožem, a onda se sam predao policiji. Pre toga nazvao je Dajaninog oca i rekao mu da dođe po decu, jer mu je ćerka mrtva. Može li jedan čovek tako nešto da napravi? Šta se tog dana desilo, to sam Bog zna. Dok ne čujem na suđenju njegov iskaz ostaje samo pitanje, a i to je isto upitno jer svaka priča ima dve strane. Ja njenu drugu stranu nikada neću čuti - kaže ona i dodaje da je svima najveći strah za Dajanine ćerkice.