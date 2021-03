PRE 14 GODINA BRANISLAV LEČIĆ PRIZNAO DA JE UDARAO ŽENE! Isplivali ŠOK delovi intervjua u kom glumac priznaje da je bio nasilan!

Otkako je glumica Danijela Štajnfeld optužila glumca Branislava Lečića za silovanje, javnost u Srbiji ne miruje. Sada se u medijima pojavio i deo Lečićevog intervjua iz 2007. godine.

Od kako je Danijela Štajnfeld iznela navode o silovanju, Lečić se oglašavo u javnosti demantujući ih, a u jednoj izjavi je, između ostalog, rekao.”Ja nikada nisam bio agresivan ni prema jednoj ženi. Naprotiv”.

A pre skoro deceniju i po, na pitanje u intervjuu “Jeste li ikad u životu udarili ženu?”, Lečić je rekao da nažalost jeste.

“Na žalost, dva puta. Prvi put u pubertetu, jer me je devojka slagala, a to organski ne podnosim. Ponovilo se i pre izvesnog vremena, ali to je stvarno bivša priča koju sebi više nikad ne bih dozvolio”, rekao je Lečić.

On je tada govorio o muškosti i svojoj “porodičnoj drami”, odgovarajući na pitanje “kako mu je ispod struka, s obzirom na to da ga je žena javno prevarila i prozvala kao muškarca”.

“To je tačno. Ali što se lepo kaže, kako možeš biti jak ako ne priznaš svoju slabost? Kako možeš biti pobednik, ako nisi sposoban da konstatuješ poraz? A život je čudo, ima stalno nove tokove. Kao i u prirodi: smenjuju se noć i dan, plima i oseka, toplo i hladno. Ako se zadržiš u porazu, gotov si: ali ako ti je on stimulans, pokretačka sila za novu pobedu, onda si na konju. Dovoljno sam muško da sve to izdržim! Ne strahujem za svoju muževnost. Siguran sam u sebe kao mentalno, duhovno i seksualno biće, iako me je voljena žena, kraljica mog života, koja mi je podarila trinaest godina sreće i dvoje veličanstvene dece, izdala. To je mnogo dublje od prevare. Ona je izneverila naš zajednički projekat koji se zove porodica”, govorio je u intervjuu Branislav Lečić.