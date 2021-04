Tog 5. novembra 2019. godine pred Višim sudom u Beogradu konačno je, posle tri i po godine duge istrage, počelo suđenje decenije - za ubistvo pevačice Jelene Krsmanović.

Mnogobrojne novinarske ekipe okupile su se tog 5. novembra 2019. godine u Višem sudu u Beogradu kako bi ispratile suđenje za ubistvo pevačice. Na optuženičkoj klupi, sav u crnom, sedeo je njen suprug Zoran Marjanović, koji je sa slobode došao na suđenje, nakon što je godinu dana ranije pušten iz pritvora. Puna četiri sata on je taj dan iznosio svoju odbranu.

Marjanović, kao i na saslušanju u tužilaštvu, ponovio je da nije ubio svoju ženu, a onda je ispričao i nešto što do tada nikada nije pominjao. On je tvrdio da ima objašnjenje kako je na njegovim pantalonama pronađeno blato istog sastava kao ono s mesta gde je pronađeno Jelenino telo. Marjanović je ranije više puta pitan da li je tokom potrage za suprugom silazio do kanala, i do tada je uvek tvrdio da nije i ovo je bio jedan od glavnih dokaza tužilaštva protiv njega. Međutim, Marjanović je na prvom suđenju promenio ploču i tvrdio da je jutro nakon Jeleninog nestanka ipak bio na nasipu.

Nakon toga gotovo svakog meseca zakazivano je suđenje. Međutim, od zakazanih 19, održano je tek 11, dok je osam ročišta za gotovo godinu i po dana odloženo što zbog epidemije korone, što zbog bolesti Marjanovića, ali i svedoka.

Ipak, sudeći po dokazima koji su ostali da se izvedu - saslušanje veštaka koji su utvrdili da je blato koje je pronađeno na Marjanovićevim pantalonama, a koje je nosio u vreme Jeleninog ubistva isto kao blato iz kanala gde je njeno telo pronađeno, suđenje polako ulazi u završnicu.

Prvi svedoci

Do sada iskaz pred sudskim većem dali su brat i snaja Zorana Marjanovića, ali i svedoci iz Crvenke koji su bili na nasipu u vreme ubistva pevačice. Takođe, govorili su i veštaci koji su došli do dokaza koji Marjanovića terete za ubistvo žene.

Zoranov brat Miloš i snaja Milica na suđenju su otkrili da su u vreme potrage za Jelenom, u zoru 3. aprila 2016. godine došli do kanala gde je kasnije pronađeno njeno telo, te da je Zoran ulazio u šipražje. Zoranovi roditelji i sin iskoristili su svoje zakonsko pravo i nisu svedočili. S druge strane, iskaz je morala da da njihova kuma Vera Vukomanović, koja je otkrila neobičan detalj. Pevačicina i Zoranova ćerka, u vreme potrage za pevačicom crtala je travu i govorila "da se mama izgubila u njoj".

Prijateljice

Svedoci tužilaštva, koji su ukazali da postoje sumnje da je Zoran kriv za ubistvo supruge, bili su meštani Crvenke, koji su ispričali da su kobnog 2. aprila videli muškarca, ženu i dete koji odgovaraju opisu Zorana i Jelene. Takođe, pričale su i Jelenine drugarice koje su govorile o sukobima dvoje supružnika i Zoranovoj preteranoj kontroli nad suprugom. Jedna od njih rekla je da je pevačica kazala da bi je "Zoran ubio da ga ostavi".

Najvažniji svedok

Ovaj proces svakako je obeležilo i svedočenje pevačicine tetke Ljubice Marković, koja je ispričala do sada nepoznate detalje u vezi s ubistvom sestričine. Ona je u maju prošle godine prvi put od ubistva pevačice govorila o njenom ubistvu, ali i odnosima sa Marjanovićima, događajima koji su prethodili ubistvu, ali i onim koji su se dogodili nakon što je Jelena ubijena.

Ona je ispričala da je sestričinu inače viđala periodično, Jelena "nije imala mogućnosti da provede više vremena s njom jer su je Marjanovići stalno zvali na telefon da ide da završava obaveze za njih". Kako je istakla, njena sestra, Jelenina pokojna majka Zorica je uvek sumnjala u Marjanoviće, pre svega na kumu Veru i Vladu.

- Na početku je razmišljala ko je mogao da ubije Jecu. Mislila je na mafiju i druge ljude, međutim, što je više vremena provodila kod Marjanovića, to je više sumnjala na njih. Najviše na Veru i Vladimira. Govorila je pre Jelenine smrti da se Jeca muči, a i Jelena mi se žalila, govorila je: "Tetka, ja ne mogu više" - otkrila je njena tetka.

Veštačenja

Dokazi iz optužnice branjeni su na suđenju Marjanoviću, a najviše reakcija izazvalo je saslušanje veštaka Zorana Stankovića koji je naveo da je ubica pevačicu udario osam puta po glavi. Takođe, on i njegov kolega govorili su o povredama koje je Jelena zadobila neposredno pre smrti, ali i da je trpela velike bolove i strah, kao i da su rane koje je imala na telu mahom zaživotne.

Stanković je naveo da je ubica imao jake emocije, poput ljutnje, besa ili ljubavi prema Jeleni. Pored ovih veštaka, pred sudom je u novembru prošle godine govorio veštak za telekomunikacije. Kako je objasnio, utvrđeno je na osnovu baznih stanica, listinga različitih operatera, da je Marjanović svesno isključio svoj telefon u vreme kada je njegova supruga ubijena, tačnije od 16.38 do 17.04. Takođe, prva osoba koju je pozvao nakon što je uključio telefon bila je upravo Jelena. Tada su pregledani i snimci sa kamera u blizini nasipa nakon ubistva na kojima su se videle dve osobe, jedna manja i veća, za koju može da se posumnja da su u pitanju Marjanović i njegova maloletna ćerka.

Anonimno pismo na prvom ročištu

Prvo ročište Zoranu Marjanoviću, pored iznošenja njegove odbrane, obeležilo je i anonimno pismo koje je stiglo u sud neposredno pred početak suđenja. Kako je potvrđeno, u anonimnom pismu piše da je "zločin naručila Zoranova majka, a Jelenina svekrva", kako se navodi, jer je "gajila strašnu mržnju prema Jeleni". Zoranova majka nakon ovih optužbi doživela je moždani udar.