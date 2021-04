MONSTRUOZNO NASILJE U BELOJ CRKVI! Tukao ženu BEJZBOL PALICOM, udarao je dok joj nije krenula KRV IZ USTA, pa nastavio kada je pala

Najpre me je udario u glavu i polomio mi protezu, a potom me je drvenom palicom udarao po butinama, rukama, glavi, priča M. T. (43) iz Bele Crkve o torturi vanbračnog partnera A. S. (57) koja je trajala mesecima.

Udario me je u glavu, krenula mi je krv iz usta. Pala sam od bola, a on je nastavio da me šutira i udara, potom je uzeo bejzbol palicu i udarao me po butinama, rukama, glavi...

Ovako počinje ispovest M. T. (43) iz Bele Crkve, u kojoj priča o neviđenoj torturi koju je mesecima trpela od vanbračnog partnera A. S. (57).

Agonija ove žene nastavila se, kako ona tvrdi, nedavno, kada je brutalno pretučena samo zato što je slučajno udarila njegov automobil! A. S. je uhapšen i nalazi se u pritvoru.

Izgubila bebu

M. T., koja ima troje odrasle dece iz prethodnog braka, objašnjava da je vezu sa A. S. počela pre godinu dana.

- Na početku je bilo sve kako treba, ali je vremenom počeo da me odvaja od dece. Živeli smo kod njega u kući, radila sam kao konobarica. Pričao je da moja deca treba sama da se brinu o sebi. Potom mi je rekao da ostavim posao, ali sam odbila - kaže M. T.

U međuvremenu je ostala trudna.

- Problemi nastaju kada sam izgubila bebu. Dan dva nakon toga počeo je da viče da sam izgubila dete zato što sam radila i u jednom trenutku me je gurnuo. Zarad mira u kući napustila sam posao - priseća se M. T.

Prema njenim rečima, A. S. ima vikendicu u šumi.

- Posvetili smo se proizvodnji voća i povrća. Tako smo 5. aprila bili tamo, počelo je nevreme i pokušala sam da pomerim njegova kola, ali sam na ih, na nesreću, malo zakačila i oštetila gepek. Znala sam da to neće na dobro da izađe - priča ona.

Hteo da je zakolje

M. T. dodaje mu je rekla šta se desilo.

- Zvala sam majstora, jer nisam želela da mi prebacuje. Majstor je došao i odvezao kola. Pakao je nastao kada se A. S. vratio i video da nema kola. Vikao je na mene da to nisam smela da uradim. Vikao je: „Sada ću da te ubijem.“ Uzeo je dva noža i krenuo ka mom vratu. Nekako sam mu zaustavila ruke, smirivala ga. Spustio je noževe i udario mi dva šamara - rekla je uz suze. Ona dodaje da joj je u tom trenutku polomio gornju protezu i da joj je krenula krv na usta.

- Nastavio je da me šutira iako sam pala. Uzeo je bejzbol palicu i udarao me brutalno po telu. Gubila sam svest i ne znam šta se sa mnom dešavalo. Ćerka me je našla sutradan u podrumu - priča nesrećna žena.

Kako je navela, dan kasnije došao je A. S.

- Razvalio je vrata komšijskog stana, gde sam se sakrila, i odvukao me kod sebe kući. Kada je zaspao, ponovo sam otišla kod ćerke. On je opet došao i ubeđivao me da mu se vratim. Vukao me je, ali je tada ćerka zvala policiju. Njemu je izrečena hitna mera zabrane prilaska - kaže M. T.

Pretio je ubistvom

Dva dana kasnije on je opet tražio da mu se vrati.

- Ćerka je opet zvala policiju i on je uhapšen i sada mu je određen pritvor jer je prekršio hitnu meru. Međutim, plašim se jer mi je pokazivao metke i pretio da je jedan za mene, a drugi za njega. Znao je da će da završi u pritvoru, ali je rekao da će da izađe jači i da će me ubiti. Mene i moju decu, a potom i sebe - priča preplašena žena.

Kod nasilnika pronađena municija M. T. kaže da je slikala metke koje A. S. ima, ali i da zna da je on imao pištolj. - Pretio je ubistvom i samoubistvom. Jednom je pokušao da se obesi kaišem za kuku od lustera. Jedva sam ga skinula. On nije zdrav čovek i spreman je na sve - priča M. T.

Policija je, prema nezvaničnim saznanjima, pretresla njegov stan i tom prilikom je pronađeno nekoliko vrsta metaka, koji su mu oduzeti, i napisana je krivična prijava. Međutim, kako ona tvrdi, postoji sumnja da poseduje i oružje.