DEVOJČICU OTELI, OKOVALI I NATERALI DA SE UDA ZA OTMIČARA: Iz kuće je odveli kad je imala 12 godina

Farah (12), hrišćanka iz Pakistana, tvrdi da je oteta iz svog doma prošlog leta. Devojčica kaže da su joj stavili okove, naterali je da promeni veru i uda se za svog otmičara. Veruje se da ovako svake godine završi na stotine mladih Hrišćanki u ovoj zemlji.

Farah je 25. juna bila u svojoj kući u Faisalabadu, trećem po naseljenosti gradu u Pakistanu. Bila je sa dedom, trojicom braće i dve sestrice kada su čuli da im neko kuca na vrata. Seća se da je deka ustao da otvori. U kuću su uletela trojica muškaraca, zgrabili su Farah i strpali je u kombi koji je bio parkiran ispred kuće.

- Dedi su rekli da će zažaliti ako pokuša da je vrati - priča Asif, otac devojčice, koji je u trenutku otmice bio na poslu.

Kada je saznao šta se dogodilo otrčao je u najbližu policijsku stanicu da prijavi otmicu. Rekao je čak i imena otmičara jer ih je deda prepoznao, ali policajci se nisu nešto mnogo zainteresovali za slučaj, piše BBC.

Asif kaže da uopšte nisu hteli da sarađuju, čak ni da urade zapisnik.

- I ne samo to nego su me gurkali i verbalno me napadali - tvrdi Asif.

Devojčicu su silovali i držali u lancima



Otac je nastavio da "obija" vrata ustanova. Tek posle tri meseca policija je otvorila slučaj, ali čak ni tada nisu uradili mnogo da Farah vrate kući. Devojčica je odvedena u 110 kilometara udaljeni Hafizabad gde je silovana, okovana i tretirana kao rob.

- Gotovo sve vreme su me držali u lancima i terali me da čistim kuću svog otmičara, kao i da vodim računa o životinjama u dvorištu. Noge su mi vezali lancima, a ostalo kanapom. Pokušala sam da presečam kanap i skinem lance, ali nisam mogla. Svake noći sam molila boga da mi pomogne - priča devojčica.

Prema poslednjem popisu, u Pakistanu živi oko dva miliona hrišćana, što je nešto više od 1% populacije. Prema podacima organizacija za zaštitu ljudskih prava u toj državi svake godine bude oteto oko 1.000 hrišćanskih, hinduističkih i sikhijskih devojčica.

Mnoge od njih su naterane da promene veru i prihvate Islam, jer u Pakistanu je dozvoljeno po šerijatskim zakonima da neko oženi devojčicu koja nema još 16 godina ukoliko su oboje Muslimani. To se dogodilo sa malom Farah. Prvo su je naterali da promeni veru, a onda je prisilno udali za otmičara.

Nacionalno crkveno veće u Pakistanu (NCCP) kaže da raste broj takvih otmica.

- To je na stotine dece, stotine. Mnogi čine ovakve zločine, a vlast ništa ne preduzima - očajan je biskup Viktor Azarija.

Asif je tražio pomoć od lokalne crkve, koja je potom organizovala pravnu pomoć porodici. Početkom decembra prošle godine, nakon pet meseci preklinjanja vlasti da uhapse otmičara i Farah vrate kući, policija je preduzela korake.

Birokratska zavrzlama je spasla mučenja



- Četiri policajca su došla u kuću gde su me držali i rekli im da po naredbi suda moraju da me vode u stanicu - priča Farah.

Na sudu se našla 5. decembra, a potom je smeštena u prihvatilište za žene i decu, dok istraga ne bude gotova. A onda su ponovo stigle loše vesti.

Dok je policija čekala konačnu odluku suda, policija je Asifu rekla da odustaju od istrage jer je Farah na saslušanju rekla da je dobrovoljno stupila u brak i promenila veru.

Farah je isto to ponovila pred sudom i 23. januara. Srećom, sudija je bio sumnjičav i pomislio je da je devojčica ovo rekla iz straha, jer je ucenjena, što i jeste bio slučaj.

- Otmičar mi je rekao da će, ako to ne kažem, da ubije prvo mene, pa onda mog oca, braću i sestre. Rekao je da će mi pobiti celu porodicu. Plašila sam se. Zato sam to rekla - priča devojčica.

Tri nedelje kasnije, 16. februara, skoro osam meseci nakon što je oteta iz svog doma, sud je doneo odluku da je brak nezakonito sklopljen i proglasio ga ništavnim. Farah je spasila birokratija, vraćena je svojoj porodici.

Nekad i kad deca uspeju da se spasu od otmičara njihovim mukama ne dođe kraj. U mnogim slučajevima budu ponovo oteta ili im otmičari pobiju porodicu.

Marija i njena porodica traže spas od otmičara u drugoj državi



To se dogodilo u slučaju Marije Šahbaz (14), hrišćanke koja je uspela da pobegne nakon što je oteta i prisiljena da se uda za svog otmičara. Njena porodica je nakon bekstva morala da se krije, jer su neprestano dobijali pretnje smrću. Kako bi pomogli devojčici, jedna britanska organizacija pokrenula je peticiju da se detetu i njenoj porodici odobri azil u Velikoj Britaniji.

Prema rečima portparola te organizacije, ono sa čim se suočavaju otete devojčice i njihove porodice u Pakistanu je strašno.

- Trauma kroz koju prolaze ta deca i pretnje kojima je porodica izložena su stravične. Za neke, poput Marije, dobijanje azila je jedina nada da će ikad biti bezbedni - kaže Džon Pontifeks.

Premijer Pakistana Imran Kan naredio je istragu povodom prisilnog preobraćenja u ovoj pretežno muslimanskoj zemlji.

- Prisilni brakovi, prisilna promena vere i otmice maloletnih devojčica i primoravanje da promene veru i pod prisilom se udaju je nedopustiva - rekao je jedan od savetnika premijera.

Ipak, slučaj Farah govori da će "još mnogo vode proteći" pre nego što se nešto promeni. Njen otac Asif se zakleo da će učiniti sve da trojica muškaraca koja su otela njegovu ćerkicu budu krivično gonjeni.

Farah sada ima 13 godina i u svom domu pokušava da zaleči duševne rane. Ide kod psihologa i nada se da će njen slučaj uticati na to da se ovako nešto više ne događa.

- Molim se Bogu da zaštiti svu decu Pakistana - kaže ova devojčica.