STIGLA PRESUDA MALČANSKOM BERBERINU: Detaljno opisano kroz šta je prošla oteta devojčica

Advokat Milena Stojanović, branilac po službenoj dužnosti Ninoslava Jovanovića (48) koji je 5. januara ove godine osuđen na doživotnu robiju zbog otmice i produženog krivičnog dela silovanja čija je žrtva bila dvanaestogodišnjakinja, podneće žalbu na prvostepenu presudu.

Zbog složenosti predmeta i nastojanja da presuda bude perfektna, više od tri meseca bilo je potrebno da Viši sud pismeno izradi presudu i dostavi je advokatu odbrane, kako bi on mogao da se izjasni o žalbi.

- Presuda protiv Ninoslava Jovanovića nam je stigla, izjavićemo žalbu zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja - kazala je danas za Telegraf advokat Stojanović.

Prvu presudu doživotne robije izrečenu nakon stupanja na snagu izmena Zakonika o krivičnom postupku, zloglasnom Malčanskom berberinu, izrekla je sudija Višeg suda Tamara Savić.

Presudu prenosimo u celosti:

- Optuženi Ninoslav Jovanović iz sela Malča, kriv je zato što je 20. decembra 2019. godine sposoban da shvati značaj svojih dela i upravlja svojim postupcima, oko 7.25 sati u naselju Brzi Brod u Nišu, obmanom i pretnjom odveo maloletnu devojčicu iz Suvog Dola, u nameri da sa njom ima seksulane odnose, na taj način što je putničkim vozilom „fiat punto“ sustigao oštećenu, zaustavio vozilo i pozvao je da uđe u kola. Kada mu je ona rekla da ne sme, predstavio se kao Bojan iz Niša i rekao da radi kao električar u njenoj školi.

- Zatražio je da mu pokaže gde je škola, na koji je način obmanuo i naveo je da uđe u vozilo. Kada je oštećena počela da mu objašnjava gde je škola, kazao joj je da će joj pokazati kraći put. Kada su krenuli dalje, kazao joj je da je oteta, da je njen otac ukrao dijamant od neke babe iz Niške Banje i da ona mora da bude sa njim dok njen otac ne vrati dijamant. Zatim joj je uputio reči pretnje i tako je odveo do mesta zvanog Malčanska petlja, gde je sišao sa glavnog puta i zaustavio vozilo.

- Oštećenoj je naredio da se skine, a kada ga je ona upitala da li mora, on joj je odgovorio da mora i povukao je za kosu. Oštećena, uplašena za bezbednost svojih roditelja, pošto joj je prethodno zapretio da će ih ubiti ako ga ne sluša, skinula je odeću, nakon čega je okrivljeni dodirivao po telu. Pošto nije mogao da izvrši seksualni odnos u vozilu, dozvolio joj je da se obuče, izveo je iz vozila i poveo je ka kolibi koja se nalazila u šipražju, gde je i ranije dolazio kako bi je prinudio da tamo sa njim ima seksualni odnos.

- Tada je devojčica pokušala da mu pobegne tako što je potrčala prema kolima, ali je okrivljeni sustigao, udario je po glavi i odsekao joj pramen kose, zatim je odvukao do kolibe i koristeći njen strah, prinudio je na obljubu i sa obljubom izjednačeni čin. Do 29. 12. kada je nađena, dok je devojčica osećala glad, umor, bila iscrpljena i plakala, govorio joj je da mora da nastavi, da ne sme da stane, da mora da hoda i više puta je prinudio na obljubu.

- Ona je plakala i molila je da je pusti kući, jer se plašila, a on je udarao u glavu i stomak i pretio joj daće joj ubiti roditelje, što je oštećenu plašilo jer je verovala da to može da se dogodi. Kada bi nailazili na ljude, da ne bi tražila pomoć, govorio joj je da su oni zli, da mogu da ih ubiju, da mora da trči. Ona se plašila mraka, zvukova koje je čula a okrivljeni joj je dodatno plašio sekući joj kosu, skidao joj je malje, govorio joj je da će joj ubiti roditelje, da bi neutvrđenog dana u kući rođaka u selu Orešac, znajući da oni nisu kod kuće, u pomoćnoj prostoriji, prinudio na obljubu i sa obljubom izjednačeni čin.

- Ona je počela da se brani, pokušala da ga udari ciglom, opet je silovao, makazama sekao kosu da bi je kaznio što je pružala otpor. Nakon nekoliko dana u svrljiškom selu Merdželet, u šumarskoj kući, koristeći njen strah, iscrpljenost, činjenicu da je bila gladna i da joj je bilo hladno, ponovo prinudio na obljubu i sa obljubom izjednačeni čin. To je činio sve do 29.12. kada je pobegao a oštećena pronađena, a bio je svestan da obmanom, pretnjom u nameri da sa njom ima seksualni odnos i upotrebom sile vrši obljubu, da se radi o protivpravnom i zabranjenom delu.

- Na taj način je izvršio otmicu u sticaju sa produženim krivičnim delom silovanja pa mu sud za otmicu izriče kaznu zatvora od 11 godina a za produženo delo silovanja doživotnu robiju, pa mu se izriče jedinstvena kazna doživotne robije - navela je u objavi presude sudija Savić.

Obrazlažući presudu je kazala da je činjenično stanje utvrđeno delimično Jovanovićevim priznanjem, iskazom oštećene kao i pisanim dokazima, uviđajem izvršenim u Malči, Orešcu i vozilu kojim je dete oteto.

- Takođe, imali smo i brojne materijalne tragove koje je veštačio Zavod za sudsku medicinu, ista ustanova je veštačila i telesne povrede koje su posledica seksualnog delikta. Sud se takođe bavio i subjektivnim elementima dela, utvrđeno je da je okrivljeni bio uračunljiv. To je pokazalo psihijatrijsko veštačenje, on je 29 dana bio u Specijalnoj zatvorskoj bolnici, a sud je prihvatio predlog odbrane da se radi pravilnog utvrđivanja ove činjenice, ispituju dva veštaka, psihijatar i psiholog.

- Utvrđeno je da je delo učinio sa direktnim umišljajem, svestan da je žrtva dete, da su njegova dela bila zabranjena i protivpravna. Od otežavajućih okolnosti sud je uzeo u obzir njegovu raniju osuđivanost, da je Jovanović višestruki specijalni povranik koji je jedanaest puta osuđivan a u zatvoru je bio više od 25 godina. Nije prvi put da je njegova žrtva dete a ovo društvo je samo pokušalo ali nije uspelo da postigne svrhu kažnjavanja.

- Ne samo da je delo ponovio, već je tokom njegovog izvršenja pokazao upornost, surovost i po trajanju i po posledicama. Ovo je najteže delo jer je dete oteto, upornost je pokazao brojnim silovanjima a surovost, jer je dete sa sobom vodio dok nije otkriven, ponavljao je obljube nad izmučenim, gladnim, iscrpljenim i povređenim detetom.

- Čak i nakon devet dana, kada je devojčica bila ošišana do glave, sa ogrebotinama, žuljevima i hematomima i tada je silovao. To je ostavilo na nju i velike psihičke posledice. U završnoj reči se izvinio, rekao da se kaje ali to sud nije prihvatio kao iskreno. On je pokazao da boravak u zatvoru od 25 godina nije uticao na njega, po proteku kratkog vremena je ponavljao dela.

- Iz zatvora je izašao decembra 2018. pa je ponovo bio na robiji do marta 2019. godine ali je delo ponovio. Njegovo puštanje na slobodu bilo bi rizik po novu žrtvu, ovo je jedina kazna koja će ga sprečiti da ponovo izvrši isto delo – kazala je sudija Savić.

Pravosnažnu presudu Jovanović čeka u pritvorskoj jedinici niškog Kazneno popravnog zavoda.