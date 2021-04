Radnik obezbeđenja tržnog centra odveo devojčicu do toaleta, otkopčao svoj šlic, pa je poljubio: 'OVO JE NAŠA TAJNA!'

D. Š. (60) koji se sumnjiči da je juče manijakalno napao devojčicu (10) u jednom tržnom centru na Zvezdari, zadržan je po zbog krivičnog dela obljuba nad detetom.

Kako je saopštila policija, radnik obezbeđenja tržnog centra je prišao devojčici, rekao joj da krene sa njim. Devojčicu je odveo do toaleta, a onda otkopčao svoj šlic, poljubio je u obraz i neprimereno dodirnuo.

Kako se navodi, rešenje o zadržavanju donela je zvezdarska policija na osnovu odobrenja zamenika dežurnog tužioca Višeg javnog tužilaštva.

- Oko 16.15 časova, pošto je kao radnik obezbeđenja tržnog centra pozvao oštećenu da sa njim ode do toaleta, koji se nalazi na drugom nivou, gde je prilikom ulaska devojčice u toalet, otkopčao šlic na pantalonama i kada mu je ona rekla da to ne radi, on ju je poljubio u obraz i prilikom njenog izlaska udario je otvorenom šakom po stražnjici, rekavši joj "ovo neka ostane naša tajna" - otkriva izvor portala.