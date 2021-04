ŠOKANTNA ODBRANA OCA 'UBICE SA TVITERA': Bio sam pijan i nečeg se ne sećam!

Bojica Đurović, otac Nedeljka Đurovića kojem se sudi što je nožem krvnički usmrtio Miloša Mileusnića na kojeg je slučajno naleteo posle noći provedene na tviteru, danas je salušan u nadležnom tužilaštvu.

On je uhapšen juče u Beogradu jer je lažno prijavio da je ranjen policajac policajac koji je uhapsio njegovog sina. Kada su policija i Hitna pomoć otišli na adresu navodno ranjenog policajca, nisu zatekli nikog, pa se patrola uputila ka Bojicinoj adresi. Uhapsili su ga i brzo razotkrili da se radi o lažnoj prijavi. Inače, policajac za kog je Bojica tvrdio da je ranjen je na meti Đurovića od kada je uhapšen njegov sin Nedjeljko.

- B. Đ. je danas saslušan pred dežurnim zamenikom Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu. Osumnjiceni je u svojoj odbrani negirao da je putem telefona pozivao razne službe, tacnije naveo je da se ne seća da ih je pozivao jer je bio u pripitom stanju. On je dalje u svojoj odbrani naveo da je revoltiran postupanjem policije u postupku koji se vodi protiv njegovog sina- rekli su za Republiku iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Ubica sa tvitera u petak pred sudijom Nedeljku Đuroviću sudi se u Višem sudu u Beogrdu za teško ubistvo. On se tereti da je u januaru 2019. godine ispred zgrade u Ulici Dimitrija Tucovica kuhinjskim nožem nasmrt izbo studenta Miloša Mileusnica (24), kojeg nikada ranije nije sreo. Nakon hapšenja Đurović je priznao ubistvo, medutim 24 sata kasnije na saslušanju kod tužioca sve je porekao i od tada tvrdi da nije ni bio u blizini mesta ubistva. Za teško ubistvo Đurović može biti osuđen i sa 40 godina zatvora, a već u petak će se naći pred sudom, gde je postupak u završnoj fazi.

Đuroviću je određeno zadržavanje do 48 sati u toku kojih je i saslušan, a dežurni zamenik javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu podneo je sudiji za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu predlog da se Bojici Đuroviću odredi pritvora u trajanju do 30 dana, imajuci u vidu da postoje osobite okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, s obzirom na to da se radi o stranom državljaninu.

Inače, Bojica Đurović našao se 2010. godine na novinskim stranama kada se potukao ispred tržnog centra u Požarevcu. On je tada nasrnuo na inspektora rada Gorana Sretenovića, nanevši mu pritom povrede glave. Tuča je izbila kada je Nedeljkov otac, Bojica, došao ispred službenih prostorija SDPS, gde je boravio inspektor rada koji je prethodno kontrolisao rad studentske zadruge ciji je Bojica vlasnik.

Medutim, nasilnička karijera ovog čoveka počela je i pre toga, jer od mladosti napada ljude, mahom iz svog grada, i to iz razlicitih razloga.

Bojica je ranije došao u sukob sa još jednim inspektorom rada, Pantelijom Miladinovićem, kog je takode prebio. Zbog toga je osuđen uslovnom kaznom zatvora od godinu dana i novčanu kaznu. Na meti Nedeljkovog oca našao se i Slobodan Čudimirovic, ugledni požarevacki hirurg, koji je od Bojice dobio batine, zbog cega je, takode, bio osuđen.