POLICIJA RANILA, RAZORUŽALA, PA UHAPSILA NAPADAČA U VIRCBURGU: Nožem ubadao prolaznike na ulici (VIDEO)

Na društvenim mrežama pojavila se informacija da je nepoznati muškarac sa maskom na licu spumanuto počeo da ubada ljude na ulici.

Neki nenaoružani prolaznici pokušali su da se napadaču sa nožem suprostave, ali bezuspešno, sve dok nije stigla policija, koja je morala da rani napadača, a tek onda ga razoruža i uhapsi.

#Würzburg: The male suspect in the Würzburg mass stabbing incident is reported to have been shot by responding police officers. pic.twitter.com/r59SrK4ohB