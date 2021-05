NAPAD NOŽEM U AMSTERDAMU: Ubijen jedan a ranjeno četvoro ljudi! Napadač uhapšen! (VIDEO)

Napad se dogodio kasno sinoć u kvartu u Amsterdamu gde je mnogo barova i restorana, ali su u to vreme bili zatvoreni zbog restrikcija vezanih za korona virus.

Policija je u saopštenju navela da istražuju napad i da su "sve opcije otvorene ali da za sada nema direktnih indikacija da je motiv napada bio teroristički".

BREAKING: Five people stabbed in horrific Amsterdam attack with at least one victim deadhttps://t.co/q6YWBm5K0N pic.twitter.com/fgd9zoVVh4