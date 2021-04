UHAPŠENI UČITELJ (58) FOLKLORA NAPADAO ĆERKU ŠKOLSKOG DRUGA: Iskoristio je to što je RANO OSTALA BEZ OCA?

D. N. (58), učitelj folklora koji je uhapšen zbog sumnje da je dodirivao devojčicu (12) i kome je određen jednomesečni pritvor, iskoristio je to što je dete rano ostalo bez oca.

Kako saznajemo, on je s njenim ocem išao osam godina u školu.

- Neke komšije pričaju da je učitelj dobar čovek, možda on jeste dobar ovako, ali mi ga svi godinama znamo kao pedofila - priča Aleksandar M. (36), kome je ovaj isti učitelj držao časove folklora.

Kako kaže, nema drugarice koja se bar jednom pre nekoliko godina nije požalila da ju je učitelj ispipkao po zadnjici.

- On je s njenim ocem osam godina išao u školu, bili su u istom odeljenju. Devojčicin otac je preminuo pre 10 godina, ona je tada imala samo dve godine. Znao je za njihovu situaciju i da o njoj brine samohrana majka - priča sagovornik.

Prema njegovim rečima, on je čuo da se sve izdešavalo tako što je D. N. zvao devojčicu da ode kod njega.

- Odveo ju je u salu, potom su drugarice čule kako ona vrišti. Otišle su tamo i lupale na vrata, i to ju je spaslo, nadam se. Inače, ko zna koliko dugo on maltretira to dete. Gadi mi se. - kaže Aleksandar M.

Kako saznajemo, nakon hapšenja automobil uhapšenog učitelja koji je bio ispred njegove kuće je demoliran. Sumnja se da je neko sekirom udarao po vozilu.