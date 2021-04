'PRIČAO JE DA ĆE NOVINE PISATI O NJEMU I, EVO, PIŠU' Majka nastradalog padobranca (20) NEMA OD BOLA: Moje oči i duša, moje mezimče najmlađe...

"Rodila majka pticu lastavicu, za specijalnu jedinicu".

Stalno mi je to govorio. Uvek je bio nasmejan i srećan, jer je živeo svoj san. Otkako zna za sebe, želeo je da bude padobranac. Ma koliko god to bilo naporno, on je bio srećan - kroz suze nam govori neutešna Marina Arsić, majka dvadesetogodišnjeg Ognjena Trajkovića, desetara na dužnosti padobranca u Trećoj padobranskoj četi 63. padobranske brigade u Nišu, koji je u sredu poginuo prilikom padobranskog skoka.

U kući njegove majke u Vranju u četvrtak su od ranog jutra dolazili prijatelji i poznanici, da izjave saučešće. Niko nije imao reči utehe za ženu koja je izgubila svoje najmlađe, od troje dece.

Došli su i Ognjenovi najbolji drug i drugarica. Grle Marinu, dok teše jedni druge, a suza suzu stiže.

- Čuli smo se nekoliko časova pre kobnog leta. Rekao mi je da je izveo dva skoka i da drugim nije bio zadovoljan. Kaže mi: "Dobro je, živ sam i zdrav sam, šaljem ti posle snimak". Nikada mi do tada to nije rekao. Otišao je da se istušira i da malo legne, a ja sam mu rekla da se odmori, jer je prethodnih dana bio na polaganju za snajperistu, pa ja, majka, računam da se umorio. Nekoliko sati kasnije stariji sin je čuo za nesreću. Prvo smo dobili informaciju da je povređen, ali ubrzo smo saznali istinu - priseća se Marina njihovog poslednjeg razgovora i dodaje da joj sin nikada nije govorio kada su vežbe da ne bi brinula.

Tako je bilo i ovaj put, pa majka nije znala da je Ognjen tek nakon njihovog razgovora otišao na skakanje. Marina priča kako je vojska bila Ognjenova velika želja, otkako je znao za sebe.

- Hteo je da budem ponosna na njega, pričao je kako će o njemu pisati novine. I evo, pišu.... - priča Marina dok se u sobi u kojoj su okupljeni prijatelji čuju samo jecaji.

- Bio je zadovoljan poslom, platom, stanom... Bio je srećan. Moje oči i duša, moje mezimče najmlađe, imam stariju decu, ćerku i sina, i oni su slomljeni. Ovo je za nas velika tragedija - priča Marina.

Ognjenovi prijatelji su pod stresom, kažu da su zajedno provodili vreme u Nišu i da je njihov Ogi bio neiscrpni izvor pozitivne energije.

Vranjanci su potreseni smrću mladog momka, koji je bio omiljen. Dok je čekao poziv iz Vojske, radio je u lokalnom kafiću i svi ga pamte po osmehu i vedrom duhu.

Desetar Ognjen Trajković biće sahranjen u petak u 15 sati na Šapranačkom groblju u Vranju.

ODAN OTADŽBINI

Kolege i prijatelji pamtiće Ognjenovu ljubav prema vojnom pozivu, njegovu čestitost, hrabrost, drugarstvo i odanost otadžbini - stoji u saopštenju Ministarstva odbrane.

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović uputili su telegrame saučešća porodici poginulog pripadnika 63. padobranske brigade.