OVAKO PODRŽAVAJU UHAPŠENE ŠEFOVE: Velja Nevolja i Marko Miljković teraju svoje 'vojnike' da pišu grafite podrške i prave stikere za Vajber!?

Deo "navijačke grupe" Principi, koja je, kako se sumnja, služila njenim vođama Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću kao paravan za vršenje teških krivičnih dela, ne prestaje da svojim uhapšenim šefovima pruža podršku.

Tako su na Vajberu osvanuli stikeri s likom i porukama Veljka Belivuka, koji je u pritvoru od 4. februara i sumnjiči se za najmanje tri otmice i ubistva. Osim toga, deo Principa svakodnevno crta grafite s porukama: "Najjače su glave Velja i Mare", štampaju majice s njihovim simbolima, otvaraju profile podrške na Instagramu, ali i prete i uteruju dugove u Belivukovo ime. U prethodna tri meseca vojnici klana pritvorene vođe pozdravljali su i preko jedne radio-stanice, a čak su i obeležili rođendan Marka Miljkovića.

Telefon u ćeliji

Podsetimo, pre nekoliko nedelja u pritvorskoj ćeliji Marka Miljkovića nađen je mobilni, preko koga je on, kako se sumnja, održavao vezu sa spoljnim svetom. - Navodno, pozivao je vojnike klana i zahtevao da "pojačaju podršku". Da li je ta podrška napravila i stikere za Vajber, biće predmet istrage - kaže izvor.

Kriminolog Aleksandar Stevanović navodi da iza ovako aktivne podrške surovom klanu verovatno ne stoje sami vojnici. - Njih je instruisao neko iz više strukture, ne treba isključiti mogućnost da im je ideja plasirana sa samog vrha - objašnjava kriminolog.

On smatra da promocijom ovakvih stvari dolazi do stvaranja potkulture kojoj je kriminalni model ponašanja uzor, što nije dobro. - Klan na ovaj način šalje poruku da nisu slomljeni, da su još tu. Da li je ovakvo ponašanje normalno - pa i nije. Nije ni moralno i šalje jako lošu poruku omladini - navodi Stevanović.

Kriminolog Dobrivoje Radovanović objašnjava da ima nekoliko razloga zbog kojih se vojnici Velje Nevolje ponašaju ovako.

- Prvo, oni imaju jaku identifikaciju s grupom i neophodno im je da se solidarišu sa svime što grupa radi - od podrške fudbalskom klubu, pa sve do izvršenja teških krivičnih dela. Oni zločine ne relativizuju, jer je za njih to nešto što je normalno, to je za njih način življenja - navodi sagovornik.

- Imaju prodajnu stranicu sa duksevima, majicama, a to je verovatno neki vid sokoljenja pripadnika te grupe koji su na slobodi, ali i stvaranje mnjenja u kome treba uhapšene predstaviti kao žrtve države - priča kriminolog i naglašava da policija može da sazna ko je napravio neprikladne stikere ili Instagram stranice.

Ne žele gnev vođe

- Drugi motiv je bezrezervna podrška koju daju svom "uzoru", računajući da će on to umeti da ceni kad izađe iz zatvora. Oni zaista veruju da će se ti ljudi naći na slobodi i da im je bolje da se sada "pokažu" kako bi postali bliži vođi ili napredovali hijerarhijski. Nikako ne žele da ostanu neutralnog ili suprotnog stava jer bi to izazvalo gnev kod vođe.

Socijalni psiholog Vesna Tomić kaže da iza svih ovih vidova podrške stoje pripadnici Belivukove grupe. - Ne verujem da oni to rade iz straha, oni su prosto kompanjoni, saradnici, to su ljudi koji slede njegov put - kaže ona.