- Ne osporavam njeno pravo da veruje svom suprugu i da ga brani na svaki mogući način, pa i na ovaj. Više sam iznenađen time što to nije učinila ranije, iako je imala prilike, kao što je uostalom i okrivljeni, tokom protekla tri meseca u svakom trenutku mogao da detaljno iznese svoju odbranu i opovrgne optužbe, ali to nije učinio - kaže za "Blic" Denis Bećirić, punomoćnik oštećenih devojaka u slučaju protiv Miroslava Mike Aleksića.

Više od tri meseca otkako je učitelj glume Miroslav Mika Aleksić uhapšen zbog sumnje da je godinama silovao i zlostavljao pojedine polaznice njegove škole i nakon brojnih pokušaja medija da razgovaraju sa njom, Aleksićeva supruga, najbliža saradnica i profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu Biljana Mašić odlučila je da progovori.

U intervjuu za "Večernje novosti" Biljana Mašić je ispričala kako je izgledala noć kada je policija zakucala na vrata njihovog doma i odvela Aleksića na saslušanje, ali i kako se on sada oseća i ponaša u pritvoru.

Na pitanje novinara kako nikada nije posumnjala u Miroslava, Biljana je rekla da je to jer je školovana i sebe ne smatra budalom i da "nije pala sa kruške". Navela je i da bi svaka žena znala da živi sa čovekom koji je toliko poremećen da siluje. Navela je i da "Mika sada živi da bi dokazao istinu".

Upravo zbog toga što ona u javnost izlazi baš sad, kad je podignuta optužnica, i kada se odlučuje o pritvoru, izaziva sumnju da je u pitanju deo taktike, oposebno kada se ima u vidu da neki od detalja koje je iznela ne odgovaraju istini - rekao je Bećirić.

Na pitanje zašto bi sedam devojaka zvanično optužilo Aleksića za tako gnusna zlodela, Mašić, sudeći po onome što je rekla u intervjuu, smatra da je to jer je Mika imao loše mišljenje o glumi Milene Radulović u filmu "Balkanska međa". Rekla je da ju je nakon premijere tog filma oštro izgrdio, svašta rekao i da se Milena tada od njega udaljila. To je po njoj valjda bio povod mladoj glumici da ode u policijsku stanicu, a potom i u tužilaštvo, skupi snage i tamo do detalja ispriča kakav je užas preživela.

"Šest godina sam bila u školi Mike Aleksića kada me je silovao. Imala sam 17 godina. To se nije dogodilo jednom. Ponavljalo se", rekla je za mlada glumica početkom januara ove godine i pokrenula klupko užasa koje se i dalje odmotava.

Miku Aleksića zvanično je za silovanje i nedozvoljene polne radnje optužilo sedam devojaka. Policiji i tužilaštvu javilo se još žena koje su navele da su od Aleksića preživele isto. Zbog zastarelosti njihovih slučajeva, o kojima nisu imale hrabrosti da ranije progovore, one će u slučaju protiv Aleksića biti svedoci, a ne oštećene. Više njih javilo se iz inostranstva i saslušane su preko video-linka.

Nakon Milene, javno je progovorila i mlada glumica Iva Ilinčić. Ona je Aleksića optužila za nedzvoljene polne radnje. Posle toga u policiji i tužilaštvu svedočila je i treća devojka, koju je Aleksić prvi put silovao dve nedelje nakon što je napunila 18 godina, a potom je isti užas preživljavala svakog utorka narednih sedam meseci.

Najmladja žrtva Mike Aleksića je devojka koja je tek nedavno postala punoletna. Za medije je ispričala kako joj je Aleksić tražio da se skine, a potom je dodirivao.

Nakon njihovih javnih svedočenja, tužilaštvu se javilo na desetine svedoka. Svi su spremni da svedoče u njihovu korist, da pričaju o Aleksićevom ponašanju...

Pre podizanja optužnice protiv učitelja glume saslušane su sve žrtve koje su se javile, svi svedoci, pa čak i terapeut i psiholog Milene Radulović koji su poslednjih godina mladoj glumici pomagali da prevaziđe traumu koju je doživela. Svedočili su i veštaci koji su nesumljivo potvrdili da su iskazi saslušanih žrtava potpuno validni, da pričaju istinu o onome što su doživele i preživele.

Veštaci su utvrdili i da je Miroslav Mika Aleksić u trenutku silovanja i seksualnog uznemiravanja bio uračunljiv.

Nakon prikupljanja svih tih svedočenja, saslušanja i dokaza, podignuta je optužnica protiv Mike Aleksića i tada je zvanično osumnjičen za devet krivičnih dela, od kojih su dva silovanja, na štetu sedam oštećenih.

Optužen za devet krivičnih dela

Miroslav Mika Aleksić optužen je za dva krivična dela silovanja u produženom trajanju, dva krivična dela silovanja, jedno produženo krivično delo nedozvoljenih polnih radnji i četiri krivična dela dela nedozvoljenih polnih radnji, na štetu sedam oštećenih.

Istraga protiv Aleksića sprovedena je zbog 19 krivičnih dela na štetu devet polaznica svoje škole glume od 2008. do 2020. godine, ali je optužen za devet krivičnih dela.

Aleksić je u tužilaštvu negirao da je seksualno napastvovao pomenute učenice glume u svojoj školi, pored ostalih i Milenu Radulović koja ga je prva prijavila policiji, a nakon nje osmelile su se i druge devojke.

Jedna od devojaka je u vreme napastvovanja bila maloletna, dok su ostale tvrdile, da ih je napadao i dok su bile maloletne i nakon punoletstva.

Nedavno su završena veštačenja svih devet glumica, a kako je tada rekao punomoćnik Radulovićeve, advokat Jugoslav Tintor, ona su potvrdila verodostojnost i validnost njihovih iskaza u kojima su ga optužile da ih je silovao ili polno uznemiravao.

Preti mu 15 godina robije

Za krivično delo polno uznemiravanje zaprećena je novčana kazna ili zatvor do šest meseci, a ukoliko je učinjeno prema maloletnom licu, učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine.

Za silovanje su, u zaviosnosti od načina izvršenja predviđene različite kazne, od najmanje dve do 10 godina, pet do 12 godina, a za silovanje maloletnica pet do 15 godina.