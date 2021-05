LAŽNI HIRURG VARAO I OPERISAO ŽENE PO CELOM REGIONU: Maser Sava podučavao 'LEKARE' u Albaniji!

Sava Knežević je 2017, kada je imao svega 19 godina, držao predavanja i pokazivao svoje "umeće" doktorima u klinici "La clinique de Paris" u Tirani.

Lažni doktor Sava Knežević ne samo da je unakazio brojne devojke u Srbiji već je obučavao i doktore u Albaniji kako se vrše estetski zahvati!

On je 2017. godine, kada je imao svega 19 godina, držao predavanja i pokazivao svoje "umeće" doktorima u klinici "La clinique de Paris" u Tirani. Na internet stranici ove klinike osvanuo je snimak na kome se Knežević hvali vrhunskim tretmanima koje radi u ovoj klinici.

- Prvi smo u Albaniji koji nudimo tretmane za matične ćelije i regenerativnu medicinu. Govorim o zameni hormona, matičnim ćelijama, estetskoj medicini, ishrani i medicini života - kaže Sava na snimku.

Domaći stručnjaci upozoravaju da postoji sumnja i velika verovatnoća da i ova klinika i zaposleni u njoj nemaju nikakva medicinska znanja niti doktorske diplome, jer bi u suprotnom provalili da je Sava prevarant!

TABELA:

Za koja krivična dela bi mogao da se tereti Sava Knežević

* nadrilekarstvo

* ugrožavanje zdravlja i života ljudi

* falsifikovanje dokumenata

* rad na crno

* prevara

* lažno predstavljanje

* organizovanje kriminalne grupe

* iskorišćavanje ljudi iz niskih pobuda

Veliki prevarant

Katarina Liović (33) iz Zagreba, jedna od Kneževićevih žrtava koja je zbog nestručno odrađenog zahvata zamalo ostala bez usne, kaže da je ovo uopšte ne iznenađuje.

- Uopšte me ne čudi, pa on se stalno hvalio kako je zanat "ispekao" u inostranstvu i da je često radio u drugim zemljama. Koliko daleko je išao, najbolje govori da je na svoj Instagram postavljao je slike uspešno odrađenih tretmana jednog poznatog azerbejdžanskog hirurga, a kada sam ga pitala zašto postavlja nešto što nije njegov rad, rekao mi je da je to njegov učenik. Tek kasnije, kada sam provalila da je prevarant, kontaktirala sam sa tim doktorom koji mi je rekao da nikada nije čuo za Savu Knežević - kaže ona.

Kako su mediji pisali, Sava Knežević (23), maser iz Batajnice, sa majkom Danijelom (49), cvećarkom, osakatio je na desetine ljudi lažno se predstavljajući kao plastični hirurg! Kada su otkrivene prevare, cela porodica se iselila iz Batajnice i oglasila kuću na prodaju. Trenutno se kriju u Srbiji i pitanje je dana kada će biti uhvaćeni.