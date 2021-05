'PLAŠILA SE I HTELA JE DA SE VRATI NA OBALU!' Jovanin otac OČAJAN! Nakon što se UTOPILA u jezeru, ne može da je PREBOLI!

- Bio sam juče u tužilaštvu, tužilac je preuzeo stvar u svoje ruke, sad je krenulo nešto da se dešava. Još se čeka nalaz obdukcije. Ja i dalje ne znam istinu. O izjavama svedoka ne znam ništa, znam samo da nisu vršeni testovi da li su bili pod dejstvom alkohola ili narkotika - tvrdi za Telegraf neutešni otac koji od bola jedva govori. 2‚1Istakao je da je Jovana bila sa drugaricama i drugovima na jezeru.

- Nakon tragedije, oni su svi otišli sa lica mesta. Izjave su davali naknadno - tvrdi Živorad.

Dodaje da je telefon svoje pokojne ćerke dobio preko mladića čiji je gumeni čamac na kome se vozila Jovana tog kobnog dana.

- Njegov otac je dao telefon mom sinu kad mu je dao i njenu jaknu - ispričao je naš sagovornik.

Napominje da je svako ko je poznavao Jovanu, znao je da je ona neplivač i da nikad nije ušla ni u baru, a kamoli u neko jezero.

- Moja ćerka je, kako sam čuo iz priča, bila uplašena i htela je da se vrati na obalu. U 15 časova i 15 minuta poslala mi je fotografiju na kojoj se vidi gumeni čamac i daska koja je vezana za čamac. To je bio prvi put da mi je poslala fotografiju bez ikakvog opisa. Nije prošlo ni sat i po, dva kad me je zvala supruga i rekla da se Jovana utopila - otkrio je potresne detalje otac devojke čiji se život ugasio na tragičan način.

Kako je ispričao sagovornik, mislio je da je sa društvom otišla da prave roštilj. Kaže da ga niko od njih nije kontaktirao.

- Niko od njih nije bio ni na sahrani - zaključio je razgovor za Telegraf otac nastradale Jovane Đorđević.

Iz Višeg javnog tužilaštva u Kragujevcu su potvrdili da su dobili izveštaj o postupanju u vezi utopljenja Jovane Đorđević.

- Uzete su izjave očevidaca i roditelja. Očekuje se zapisnik o obdukciji - saopšteno je iz tužilaštva. Kako nezvanično saznajemo, verovatno će se utvrđivati odgovornost pojedinaca.

Sve je izgubilo smisao!

Jovana je gajila posebnu ljubav prema životinjama. Bila je brižna prema napuštenim psima, mačkama... - Gajila je sve... Zečeve, kornjače... Ljubav prema golubovima je nasledila od mene. Njena posvećenost je bila neverovatna, ponekad sam je prekoravao zbog toga - ispričao je ranije za lokalne medije Jovanin otac. - Govorio sam joj da je devojčica, da ne mora sa mnom na golubarske utakmice. Nije me slušala, volela je ptice. Kad je malo porasla, kad je "uhvatio" pubertet, tražila je da joj donesem omiljenog goluba do sobe, da se ne "blamira" pred drugarima. Imam ptice ali je to izgubilo smisao, kad nema Jovane - kazao je Živorad.