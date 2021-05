OSNOVCE SA TRIBINA OBUČAVALI I PRETVARALI U LOJALNE VOJNIKE: Otkrivamo sve tajne regrutacije grupe Velje Nevolje!

Hapšenje rezervne ekipe Belivukovog klana, među kojima su simpatizeri Partizana stari između 20 i 25 godina, potvrdilo da kriminalne grupe regrutuju klince koji od navijača postaju dileri i ubice.

Hapšenje rezervne ekipe klana Velje Belivuka, među kojima su uglavnom mladići stari između 20 i 25 godina, ali dugogodišnji i verni navijači Partizana, potvrdilo je priče da kriminalne grupe vrbuju i regrutuju klince, koji se vremenom dokazuju na tribinama, postaju članovi mafijaških organizacija, pa čak i ubice.

Posle hapšenja Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u februaru, još 20 njegovih najbližih saradnika sumnjiči se za najteža kriminalna dela - otmice, mučenja, ubistva, narkotike, a policija traga za ostatkom grupe, koju čine uglavnom mladići, dosadašnji navijači i verni sledbenici Velje Nevolje i navijačke grupe Principi. Za vikend su uhapšena njih šestorica sa oružjem, novcem, narkoticima...

Lojalni vođi

- Dok su istražitelji pronalazili nove jezive zločine ove grupe i utvrdili da su otimali, mučili, kasapili i ubijali ljude, pa čak ih i mleli u mašini za mlevenje mesa u vikendici u Ritopeku, ostatak ekipe dokazuje lojalnost Belivuku i ekipi. U nekim delovima Beograda ispisani su grafiti podrške Belivuku i grupi. Prilikom hapšenja jednog od mladića iz grupe, u njegovom stanu cela soba bila je ispisana porukama podrške grupi Principi i Belivuku, što se vidi na policijskom snimku, i sa navijačkim obeležjima i zastavama Partizana. Sumnja se da su članovi ovog klana koji su se našli na slobodi nastavili da komuniciraju sa vođama, da zastrašuju svedoke, uništavaju tragove i dokaze krivičnih dela ove ekipe, premeštali su pare i oružje - kaže sagovornik Kurira.

Prljavi poslovi

On objašnjava da je put mladića od navijača do huligana i kriminalaca jednostavan:

- Još od osnovne škole i prvih odlazaka na utakmice oni se na neki način regrutuju. Mnogi se već tada uvode u kriminalne poslove jer su mlađi od 16 godina i ne mogu biti osuđeni za teška krivična dela. Na meti su i problematični mladići, skloni nasilju i spremni za dokazivanje. Na početku su to tuče i obračuni sa protivničkim navijačkim grupama. Potom se uvode u sitnije kriminalne poslove, a takođe se počinje sa dilovanjem droge, i to obično za vođu grupe sa tribine, koji je već član neke kriminalne organizacije. Zatim rade i ostale prljave zadatke - pretnje, reketiranje, pljačke, krađe i na kraju čak i ubistva. Zauzvrat, vremenom, ukoliko napreduju, mogu da očekuju neki ozbiljniji posao, da dobiju lokal, firmu za obezbeđenje...

Naš sagovornik kaže da vođe navijačkih grupa preko društvenih mreža veličaju sebe i grupu.

Grupa je porodica

- Oni svojim nastupom, preko interneta i uživo, uvode vojničku hijerarhiju i strogu disciplinu. Jasno stavljaju do znanja da je grupa porodica, obezbeđuju novim i vernim članovima posao. Tako stiču utisak da su deo grupe i to ih čini važnim. Neke vođe i mladi dovedu što više svojih drugova i tako ih uvuku u organizaciju, čak i ako nisu navijači. Sve to ide do fanatizma, a sve pod maskom ljubavi za svoj klub i tribinu. Zato i ovako reaguju iako su njihove vođe uhapšene i sumnjiče se za najteža krivična dela i monstruozne zločine.

Dobrivoje Radovanović, kriminolog i bivši direktor Instituta za sociološka i kriminološka istraživanja, kaže da je regrutovanje vojnika socijalna psihologija i ne razlikuje od grupe do grupe.

Lako je ući, a teško izaći

- Počinje se sa maloletnicima koji imaju oko 14-15 godina i ide u etapama. Najpre se maloletnik pridobije nekim dobrim odnosom za početak. Potom se daju zadaci - dilovanje narkotika u srednjim školama. Nakon dve-tri godine dobijaju neke bezazlene poslove, poput tih da se staraju o dresovima navijača, rekvizitima i tome slično - objašnjava on.

- U trećoj fazi dobijaju besplatne karte, pa i besplatna putovanja. Istovremeno dobijaju i neki sitan novac. Tada postaju psihološki zavisni od vođa navijača, koji im naređuju šta treba da rade - kaže Radovanović i dodaje da je tada već teško pojedincu da izađe iz grupe i ukoliko to želi.

- Kada postanu zavisni od vođe, nisu isključene ni pretnje ukoliko se neko ogluši o naređenje - kaže naš sagovornik.

Ovako pridobijeni članovi grupe odani su vođama iz više razloga.

- Ukoliko dođe i do hapšenja vođa, kao što sada imamo slučaj, većina članova se solidariše i želi da pomogne. Ujedno, imaju i otpor prema onima koji su odgovorni za hapšenje, a s druge strane, tu je i strah - rekao je Radovanović.