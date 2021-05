Uhapšen zbog FALSIFIKOVANJA NEGATIVNIH POTVRDE PCR TESTOVA: 'Uslugu' naplaćivao 4.000 dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, SBPOK - Odeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala, u saradnji sa Posebnim tužilaštvom za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog dužilaštva u Beogradu, uhapsili su N. M. (1987) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio više krivičnih dela falsifikovanje isprava.

On se tereti da je, od februara 2021. godine, koristeći lažne podatke do kojih je došao iz javno dostupnih podataka u bazi APR-a, napravio i registrovao domen www.ws-rfzo.co.rs, koji je koristio kao bazu za falsifikovane negativne potvrde PCR testova. Takođe, kako se sumnja, N. M. je registrovao i domen www.euprava-gov.rs, preko kojeg je napravio mejl za slanje obaveštenja i falsifikovanih PCR testova u PDF formatu poručiocima ovakvih dokumenata. Za navedenu uslugu poručioci su osumnjičenom uplaćivali iznos od 4.000 dinara na njegov račun u jednoj banci. Policija je prilikom pretresa stana i drugih prostorija osumnjičenog pronašla i oduzela jedan računar, mobilni telefon marke „I-phone 12mini“, jedan eksterni HDD, USB i novac u iznosu od 900 evra. Navedeni domeni su na osnovu Zahteva Posebnog tužilaštva za borbu protiv visokotehnološkog kriminala ugašeni. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu