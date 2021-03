BRZA AKCIJA POLICIJE: Uhapšen muškarac zbog zloupotrebe položaja odgovornog lica, oštetio budžet opštine Negotin

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom i Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D. B. (1966) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

Sumnja se da je on kao odgovorno lice jednog privrednog društva DOO iz Negotina, u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, prekoračio granice ovlašćenja i zaključio sporazum o konzorcijumu sa dva autobuska prevoznika, na osnovu kojeg je sa Opštinom Negotin zaključen Ugovor o poveravanju komunalne delatnosti linijskog prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada. Osumnjičeni se tereti da je potom članu konzorcijuma jednog prevoznika ispostavio lažnu fakturu na iznos od oko 528.200 dinara, kako bi naplatio usluge prevoza za jul 2019. godine, koje nisu ni realizovane, i na taj način za isti iznos oštetio budžet Opštine Negotin. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: M.Mijatović