'Goran u sekundi postao živa buktinja' - OTKRIVENO ZAŠTO JE MILOŠ ZAPALIO BABU I NJENOG PARTNERA!

Miloš M. (23) iz sela Trmčare kod Kruševca uhapšen je juče zbog sumnje da je polio benzinom i zapalio Gorana M. (50), nevenčanog supruga svoje babe Biljane B. (63).

Nesrećni muškarac je sa teškim opekotinama prevezen u kruševačku bolnicu gde mu se lekari bore za život.

Porodična drama dogodila se u nedelju oko 17.30 u kući u kojoj sa svojim porodicama žive Goran M. i Biljana B. Prema rečima izvora iz istrage, Miloš M. se sa Biljanom navodno posvađao jer nije htela da mu da novac za grad.

- Nakon svađe osumnjičeni je počeo da bije Biljanu, zbog čega se u sukob umešao njen nevenčani suprug Goran M. On je skočio na Miloša i više puta ga udario. Međutim, kako je mladić fizički jači, on je lako odgurnuo Gorana, a zatim je uzeo flašu sa benzinom i polio nesrećnog muškarca. Iz džepa je izvadio upaljač i zapalio Gorana - kaže sagovorniki dodaje:

- Goran M. je u sekundi postao živa buktinja. Počeo je da trči okolo, da viče i zapomaže. Iako teško povređena, Biljana je uz pomoć ostalih ukućana uzela ćebe i počela da gasi nesrećnog čoveka. Dok su oni pomagali Goranu, Miloš je pobegao u nepoznatom pravcu. Biljana B. je pozvala policiju i ispričala šta se dogodilo.

Ubrzo je na mesto incidenta došla i Hitna pomoć.

- Lekari su Gorana M., koji je bio bez svesti, prevezli u kruševačku Opštu bolnicu, gde su mu konstatovane stravične opekotine drugog stepena. Odmah po prijemu u bolnicu njemu je ukazana lekarska pomoć, nakon čega je nesrećni muškarac prebačen na odeljenje hirurgije, gde mu se lekari i dalje bore za život - navodi izvor iz istrage.

U međuvremenu, kruševačka policija je otpočela potragu za osumnjičenim Milošem M., a on je dan nakon što je zapalio Gorana M. pronađen i uhapšen. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden u tužilaštvo na saslušanje. Protiv njega će biti podneta krivična prijava za pokušaj ubistva, za šta mu je zaprećena kazna i do 20 godina robije. Međutim, ostaje još da se vidi da li će povređeni čovek uspeti da se oporavi od povreda i preživi - rekao je on i dodao:

- Dok policija nije pronašla i uhapsila Miloša, dve patrole su obezbeđivale Biljaninu kuću, jer je postojala opasnost da se on vrati i naudi ukućanima koji žive sa Biljanom i Goranom.

Meštani podjastrebačkog sela Trmčare kažu da se ovakav incident nikada nije dogodio u njihovom selu.

- Biljana i njen nevenčani suprug Goran žive u toj kući zajedno sa decom i rođacima. Dobri su ljudi koji nikome ne prave probleme. Znamo da se Goran i Miloš nisu slagali, ali niko nije očekivao da se može dogoditi ovakva tragedija. Miloš jeste malo problematičan, tukao se kada je bio mlađi, ali nije imao posla sa policijom. Nikada ne bismo pomislili da on može ovako nešto da uradi. Molimo se da Goran preživi - kaže jedan od komšija ove porodice.

Inače, Biljana je zadobila višestruke povrede po čitavom telu.

- Ona je prevezena u bolnicu, ali je nakon saniranja povreda puštena na kućno lečenje. Ona se nalazi u stanju šoka, zbog čega je dobila lekove za smirenje - rečeno je u Opštoj bolnici u Kruševcu.

