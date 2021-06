SRETKO KALINIĆ PROGOVORIO O TVRDNJAMA ŠPANSKE POLICIJE DA JE OD JURETA NAPRAVLJEN GULAŠ: To je bolesna laž, a evo ko je to izmislio

Niko od Jurišića nije pravio gulaš, tvrdi Kalinić.

Sretko Kalinić (47) zvani Zver i Beli, osuđen na 30 godina zbog ubistva premijera Zorana Đinđića izločina zemunskog klana, tvrdi da je priča o pravljenju gulaša od tela Milana Jurišića bolesna laž.

Na pitanje da li je sebe doživljavao kao pripadnika prve postave zemunskog klana kaže da nije razmišljao o tome da li je član.

- Bio sam jako blizak sa Dušanom Spasojevićem i Miletom Lukovićem Kumom. Sa Dušanom sam se pobratimio i krstio njegovog rođenog brata Andriju. Luković me je venčao i krstio moju ćerku. Često sam iz Novog Sada išao u Beograd, ali u Zemun ponekad, i to samo noću, u zatamnjenom automobilu, da me ne snime iz ambulante. Znali smo da nas policija snima.

Kalinić za tvrdnje španske policije da je telo Milana Jurišića Jureta samleveno u mašini za meso i da je od njega napravljen gulaš kaže da je to bolesna laž.

- Niko od Jurišića nije pravio gulaš! Ovu bolesnu laž je izmislio Miloš Simović. Mislio je da će dobiti status svedoka saradnika ako bude izmišljao nebuloze - rekao je Kalinić.