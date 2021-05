SRETKO KALINIĆ PRVI PUT U JAVNOSTI O UBISTVU ZORANA ĐINĐIĆA: Simović je bio direktni učesnik, imao jedan zadatak i sve je sj*bao

Sretko Kalinić (47), koji služi kaznu od 30 godina zatvora zbog ubistva premijera Zorana Đinđića i zločina zemunskog klana, otkrio je da je direktan učesnik u likvidaciji Đinđića bio "zemunac“ Aleksandar Simović (44), koji je iz straha "sj*bao sve planove“!

Kalinić, zvani Zver i Beli, jedan je od najbolje čuvanih zatvorenika u Sedmom paviljonu požarevačke Zabele.

- Simović je bio u ćeliji blizu mene, a sada je dobio povlašćen položaj iako je bio direktni učesnik u ubistvu premijera. Bio je u prostoriji odakle je pucano na premijera i imao je zadatak da je polije flašom benzina i zapali da bi uništio sve tragove. Znam za to jer sam prisustvovao svim njihovim dogovorima. Međutim, on to od straha nije uradio. Pobegao je i tako sve sj*bao i ostavio tragove. Eto koliki je junak, ali je sada nagrađen najpovlašćenijim mestom. Čuo sam da je za to navodno platio 15.000 evra - priča Kalinić prvi put za javnost.

On navodi da je u samici u Zabeli već 11 godina. Jedan od najčuvenijih zatvorenika u Sedmom paviljonu otkriva da je za vreme pritvora u Centralnom zatvoru u Beogradu i u posebnom odeljenju u Ustaničkoj trpeo strahovitu torturu.

- Tri godine sam šetao vezanih nogu i ruku po 15 minuta dnevno. To je bio pakao. Stražari mi nisu dozvoljavali da zaspim. Čim bi videli na video-nadzoru da sam zaspao, počinjali su nepodnošljivo da lupaju. Tamo sam iz revolta čak osam puta kidao lisice na nogama. Trebalo mi je po 15 sati da pokidam alke oko nogu. Sada imam šetnju od dva sata dnevno i nisam vezan - priča Kalinić.