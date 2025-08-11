Hoće da dokažu svima da su bili iskreni: Sofi bez dlake na jeziku dala sud o Gastozu i Anđeli, žestoko oplela po njihovom odnosu! (VIDEO)

U toku je emisija "Narod pita". Voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Milenu Kačavendu, Sofi Tkačenko i Danila Daču Virijevića.

- Ja kad sam pitana zašto sam puno puta komentarisala neke stvari, rekla sam da sam slaba na njega. Ja kad sam operisana i kad sam zamerila ženama jer nisu prišle i rekle mi da me čekaju na bazenu, ja sam od besa da ih ne bi izvređala jer sam bila razočarana... Prišao mi je Terza i rekao da neću ja nositi kutije, to su neki momenti koji nisu objašnjivi - govorila je Milena.

- Odakle Sofija u priči sa Pavlom? - pitala je Ana.

- Meni je to bezveze - dodala je Milena.

- Ja ne mogu da kažem da je to super. Anđela je lepa devojka, prvi ju je dovoljno oblatio, šta treba još i on? Išao je po emisijama i meni je to katastrofa - govorio je Dačo.

- Ja se nikako ne slažem sa tim stvarima. To je kao kad dođu na Elitoviziju i izvređaju nas kao konje. Mene mogu da pitaju i da li poznajem Dačinog tatu, pa neka mučenik dokazuje. Mi smo unutra, a ti hrabri spolja treba da se pobrinu i uđu unutra, pa neka izgrme. Meni se on nije javio, čemu upoznavanje? On hoće da bude prisutan u medijima - pričala je Kačavenda.

- Sofiji se ne sviđa Pavle, niti se dopisuje sa njim, bar meni tako priča - rekao je Dačo.

- Šta ako Sofija uđe, on ne, a krene da priča da je bio sa njom? - dodala je Milena. -

- Sofi, šta ti misliš o Anđeli i Gastozu? - pitala je Ana.

- Mislim da ne žele da pokvare tu priču, prvo i drugo su mesto i ako se odvoje znaju da će dobiti pljuvačinu. Meni deluje da ovom pričom hoće da dokažu svima da je sve što su imali bilo iskreno. Mislim da je to više bila navika, da se podržavaju i svađama i da nisu hteli da se razdvajaju. Prelazili su preko stvari da bi se držali. Da nema naroda i osude oni ne bi bili zajedno, njih je pogurala javnost i pritisak. Oni imaju neke emocije... Gastoz neće da prihvati kritiku možda stvarno zbog sujete. Ja sam rekla nešto što njemu sad ne bi odgovaralo i naš odnos neće više biti normalan iako nisam rekla ništa ružno nego samo šta mislim. Ja sam se našalila da mi je baka zabranila da se družim sa njim, ona to i jeste uradila, ali ja imam godine... Moja baka mene pazi kao da sam mala, čita komentare i videla je da su pisali da je Gastoz narkomančina. Ona je čitala za njega negativno i rekla da se ne družim ja sa njim - govorila je Sofi.

