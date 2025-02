Ja ovde nisam prodavala moral: Sofi pokazala zube, pa žestoko odgovorila na napade i osude cimera! (VIDEO)

Više neće da ćuti!

Veliki šef takmičarima "Elite" zadao je novi zadatak. Oni su ove subote morali da glasaju za osobu koja je najlukavija u Beloj kući. Ovo nedeljni vođa Nenad Marinković Gastoz dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici.

- Prvo mesto Sofija. Drugo mesto Matora, sama tema sa debate da li se čuva tajna zarad manipulacije. Treće mesto Dragana koja je iskoristila pijanog Terzu - rekao je Bebica.

- Prvo mesto Dragana, na drugom Sofija, a na trećem Aneli. Ja tebe nisam uvredila, nije te uvredio ni Nenad. Jako lukavo si okrenula priču da je on tebe izdao, a ti si njega jer si uvredila njegovu najveću ljubav. Sinoć si fingirala priču kako bi sebe oprala i pričala da ja tebe provociram - govorila je Teodora.

- Hoću da kažem za sebe da nisam lukava, nego da sam beropleta. Ja nisam ušla spremna za ovaj šou, nisam imala pojma gde ulazim i ni sad ne kapiram šta se meni dešava. Ja ovde nisam prodala moral, kad sam ovde ustala i nekog učila o moralu? Nisam se predstavljala kao moralna, rekla sam sve to za Drvo. Pojedinci sa kojima sam komunicirala znaju za moj Instagram. Navešću osobe koje su ovde lukavi u ljubavnim odnosima - rekla je Sofi.

- Ona je ovde kriva, Ena je rekla da se g*zila Peji - dodala je Slađa.

- Ja ću da navedem Ivana Marinkovića kao što i jesam na mnogim anketama. On sve što je radio sa Aleksandrom i meni je čudno kako je došla njena majka i nje ga napljuvala. Znači da se dobro izvukao iz situacije i to mi je fascinantno. Hoću da navedem moju drugaricu Mimas, ona tako i Daču naloži na neke gluposti. Oni su hteli da odvoje mene od Gruje jer im to ide u prilog. Navešću isto i Munju, on ovde ima tri devojke i svima sve odgovara - nastavila je Sofi.

