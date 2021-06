Nemojte me pipati, molim vas, ostavite me na miru - govorio je 17-godišnjak iz naselja kod Užica taksisti i pokušavao da se odbrani od njega dok ga je ovaj tokom vožnje ka školi dodirivao po telu!

Kako je ispričao ovaj maloletnik, taksista ga je pipao po međunožju, a zatim ga hvatao za ruku i prinosio je ka svom polonom organu. Zbog ovog događaja zakasnio je na polaganje maturskog ispita, a u međuvremenu taksista (55) je priveden. Policija je protiv njega Osnovnom javnom tužilaštvu podnela krivičnu prijavu za nedozvoljene polne radnje.

Sve se odigralo prošle srede kada je 17-godišnjak, učenik trogodišnjeg smera jedne užičke srednje škole, krenuo da polaže maturski ispit.

- Moj sin je krenuo od kuće ka magistralnom putu da sačeka autobus za Užice. Idući ka autobuskom stajalištu prošao je pored jednog parkiranog taksi vozila. To vozilo je krenulo za njim - priča za Dragana, majka mladića.

Da otvori dušu i prenese šta se sve izdešavalo, napominje, odlučila se da roditeljima ukaže na moguće opasnosti po njihovu decu.

Taksista ga je, kaže, sustigao i ponudio mu vožnju do Užica po autobuskoj ceni karte. Njen sin je prihvatio ponudu ceneći da će brže stići do škole. Seo je na prednje sedište.

- Odmah je izvadio 2.000 dinara da plati vožnju, a taksista mu je rekao da nema sitno da mu vrati kusur i da će ga voziti besplatno. Nije dugo prošlo pošto su krenuli, taksista je mom sinu stavio ruku na međunožje. On ga je molio da to ne radi, odgurivao mu ruku, ali ovaj nije prestajao. Onda je mog sina uhvatio za ruku i prineo je sebi na međunožje. To se dogodilo nekoliko puta - prenosi Dragana šta je sin pričao njoj i policiji.

U jednom trenutku taksista je rekao mladoj mušteriji da u stvari ima sitno za kusur, ali da ne želi da mu naplati vožnju.

- Pošto su stigli u Užice nije hteo da ga odmah pusti da izađe iz kola nego ga je još malo provozao gradskim ulicama. Kada je zaustavio tražio je od njega broj telefona. Moj sin je već uveliko bio odlučan da sve odmah kada izađe iz taksija ispriča policiji, i vozaču dao broj smatrajući da bi telefonski poziv mogao da posluži kao dokaz. Zamolio je taksistu da on njega odmah pozove kako bi imao njegov broj. Sin mi je javio šta se desilo i otišao u policiju - kaže ova žena.

ZAKAZAO MU SUSRET ISPRED ŠKOLE

Dečak je inspektorima sve potanko pričao šta se dešavalo kada mu je zazvonio telefon. Na displeju se pojavio broj taksiste koji ga je dovezao do Užica.

- Na sugestiju policajaca se javio na telefon i uključio zvučnik. Taksista ga je pitao kada bi mogli da se vide, a on je kazao "odmah". Zakazao mu je susret ispred jedne škole. Krenuo je tamo, a za njim i inspektori u civilu koji su ga savetovali da nipošto ne ulazi u kola. Kada je stigao na dogovreno mesto taksista ga je pozvao i rekao da neće doći tu, nego da ga čeka ispred crkve, nekoliko stotina metara dalje - nastavlja sagovornica.

"ĆAO LEPI"

Par minuta kasnije taksista je dočekao svršenog srednjoškolca sa „ćao, lepi“, i odmah je uhapšen.

- Moj sin se zatim uputio u školi gde je maturski ispit već uveliko trajao. Kada je razrednoj ispričao što se izdešavalo i zašto je zakasnio po odobrenju komisije omogućeno mu je da polaže naknadno - priča majka 17-godišnjaka.

Zbog svega pretrpljenog, kaže, njen sin je bio kod lekara i danima je vidno uplašen, od srede se ponaša drugačije.

Osumnjičeni taksista, saznaju mediji, rodom je iz drugog grada, a Užice se doselio pre više godina.