PINK.RS NA LICU MESTA: Evakuisani su svi radnici iz fabrike! Bežali glavom bez obrira, meštani u strahu od NOVIH DETONACIJA! (VIDEO)

Požar koji je nastao od detonacije iz objekta "Sloboda" prostire se na 2 mesta na rastinju visine oko 1,5 metar.

Za sada je prizemni požar, van kruga fabrike Sloboda.

New explosion in arms factory Sloboda in Cacak. #breaking #serbia #cacak pic.twitter.com/etFuCV1izU

U evakuaciju ljudi uključena PU Čačak i VSJ Čačak i PVSJ Sloboda. Obišli su stambene objekte u okolini, izvršili evakuaciju ljudi i izvršili smeštaj svih ljudi na fudbalskom stadionu Borac Čačak.

Na okolnim objektima manja materijalna šteta poput pucanja stakala.

Na licu mesta nalazi se 12 vatrogasaca sa 4 vozila.

Naređena evakucaija stanovništva govori da situacija nije nimalo naivna, te da postoje pretnje od novih eksplozija u magacinima.

Explosions rocked the plant of Serbian ammunition manufacturer Sloboda in the city of Cacak. pic.twitter.com/ocniJcfipy