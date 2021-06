PRIVEDEN MANIJAK IZ PETNICE? Evo ko bi mogao da bude KLJUČ rešenja slučaja koji trese Srbiju!

Istraživačka stanica Petnica se trenutno nalazi usred skandala u vezi sa devojkama koje tvrde da su tamo od izvesnog S. doživele najstrašnije oblike ponižavanja i zlostavljanja. U međuvremenu, otkriveni su i novi detalji.

Pre nekoliko dana javnost je uzdrmalo šokantno saznanje o seksualnom zlostavljanju devojčica u Istraživačkoj stanici Petnica. Sve žrtve, kojih za sada ima pet a strahuje se da je pravi broj mnogo veći, navele su da ih je izvesni S. terao da se skidaju gole, fotografisao, prisiljavao da piju alkohol...

Novinarka Jovana Gligorijević, koja je bila autorka teksta o stvarima koje su se godinama dešavale u ISP, rekla je da je osumnjičeni S. priveden.

"Osumnjičeni je priveden i sada je bitno da vidimo u kom će ovo pravcu ići", rekla je Gligorijević.

"Najvažnije je da sada mediji ovo ostave i da prepustimo organima, da vidimo da li ima žrtava čiji slučajevi nisu zastareli i možda su spremne da uđu u ovaj postupak, koji jeste mučan i težak. One treba da sede u istoj sudnici s njim, ima žena i koje su se kasnije javile, one su odbijale kao predavači da odu u Petnicu iz straha da će ga videti. Onda zamislite kako to izgleda, suđenje ne traje jedno popodne", rekla je ona.

Gligorijevićeva kaže da su devojke nakon što je sve izašlo u javnost konačno posle toliko vremena osetile oslobođenje.

"Volela bih da kažem da su žene govorile i obraćale se na prave adrese, one su bile deca kada im se sve to dogodilo. Nažalost, niko ih nije čestito saslušao u tom periodu. I tek kada su sve istrpele odlučuju da izađu u javnost povučene prethodnim dešavanjima koja se događaju u Srbiji. One se sada konačno osećaju oslobođeno. Moram da kažem da sam, tek posle njihovog priznanja, nekim devojkama prvi put čula pravu boju glasa, bez drhtanja", rekla je Gligorijević.

Kako kaže, ogroman deo stanice čine ljudi koji su želeli da pomognu. I da, kada je reč o onoj slici Petnice koju smo svi imali pre ovog slučaja, da sada postoji šansa da ona ozdravi i ipak opstane.

Istorijat Petnice Istraživačka stanica Petnica osnovana je u selu Petnica kod Valjeva 1982. od strane mladih entuzijasta, naučnika, istraživača i studenata, koji nisu bili zadovoljni postojećim praksama u obrazovanju i formiranju mladih naučnih kadrova. Prva nezavisna obrazovna organizacija u tadašnjoj Jugoslaviji, tokom godina nije samo opstala već se i razvila i postala cenjeni centar inovativnog naučnog obrazovanja, uživajući ugled ne samo u zemlji, već i u svetu. Tokom skoro četiri decenije rada, više od 50.000 učesnika raznih uzrasta prošlo je kroz programe Petnice. Godišnje, ISP realizuje više od 100 programa za više od 2.000 učenika iz Srbije i mnogih drugih zemalja. Poseban fokus je na radu sa talentovanim i motivisanim mladim ljudima, posebno onima koji ne žive u velikim gradovima. U Petnici postoje programi za učenike osnovnih i srednjih škola, kao i studente ali i nastavnike. Ako trpite nasilje ili znate nekog ko je žrtva pozovite SOS telefon 0800 - 35 00 36. Ukoliko ste žrtva seksualnog zlostavljanja ili znate nekog ko jeste, javite se na SOS telefon Autonomnog ženskog centra 0800-100-007.

"To se dešava svuda, postoji i u školama... Mi nismo sada u talasu zlostavljanja dece, mi smo usred talasa progovaranja žrtava o svim tim dešavanjima koja se dešavaju godinama. Postali smo osvešćeniji kao društvo od, ja bh rekla, izlaska Marije Lukić u javnost", rekla je ona i dodala da se javlja sve veći broj devojaka.

"Sve su žrtve anonimne, niko ovde ne pokušava da skrene pažnju na sebe, već da neko iz uprave kaže - jeste, prijavljivale su. Ja nisam sigurna da su oni bili svesni koliko je to bilo važno", rekla je ona.

Prvi korak bilo je pokretanje predistrage, saslušani su i bivši i sadašnji direktor.

"Njih dvojica su malo bili i u raskoraku u tvrdnjama, ali je sada najbitnije da su ispitani i oni i svedoci", rekla je ona.

Autor: