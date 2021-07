'ORGANIZOVANI KRIMINAL NEMA GRANICA'! Sagovornici Pinka o 'prljavom' novcu Radoja Zvicera (VIDEO)

Istražitelji iz Slovačke otkrili su da Radoje Zvicer, navodni vođa kavačkog klana, ima tri firme u istočnom delu ove zemlje, a sumnja se da je odbegli Zvicer preko tih firmi oprao milionske iznose.

Svetozar Vujačić, advokat, komentarisao je za Pink nove informacije o kriminalnim aktivnostima vođe kavačkog klana Radoja Zvicera.

- Ako može i Đilas da ima desetak kompanija širom Evrope i sveta, gde drži svoje pare i ko zna šta još radi, zašto to ne bi mogao i Zvicer. Ništa on manje nije sposoban nego što je to Đilas, jer nije ni teško biti pametniji od Đilasa, s obzirom da i on sam kaže da ima "mašinski mozak" - rekao je Vujačić.

Kako je on objasnio Radoje Zvicer je detaljno razradio plan pranja novca.

Predrag Jeremić, urednik portala Embargo, rekao je za Pink da je mafija pre 200 godina uspostavila instituciju čoveka koji brine o "prljavim" parama.

- To je taj jedan čovek koji brine o tome da se prljavi novac ubaci u legalne tokove i koji komunicira sa svojim kontaktima, pravi veze sa svim moćnim ljudima preko kojih mafija pere novac - objasnio je Jeremić.

Stevan Đokić, predsednik Centra DBA, rekao je za Pink da u organizovanom kriminalu nema granica.

- Oni kada krenu u pravljenje tok novca, njega nikad nije dosta, uvek ga je malo. Oni idu na sve više i više - rekao je on.

Đokić je objasnio da se novac stečen kriminalnim aktivnostima u leglane tokove ubacuje prodajom vozila, građevinskom industrijom i kroz kriptovalute.