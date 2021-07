Australijski novinar opisao je kako je izgledao njegov susret sa Željkom Ražnatovićem u leto 1999. godine tokom NATO bombardovanja.

“Okružen telohraniteljima Arkan je sedeo na kafi sa svastikom, prijateljem i trećom suprugom pevačicom Cecom." - započinje on.

- Ovo je potpuno nestvarno iskustvo – sedim u luksuznom hotelu u Beogradu i razgovaram sa možda najtraženijim čovekom na svetu - rekao je novinar tada Arkanu.

- Počastvovan sam što sam najtraženiji čovek na svetu. - odgovorio mu je Arkan.

- Imate bejbi fejs a optuženi ste za gnusne zločine. - nastavlja novinar.

- Da, znam. - rekao mu je Arkan.

Novinar je rekao Arkanu kako ga Zapad doživljava je kao najverovatnije najvećeg hladnokrvnog ubicu na kraju 20. veka.

- Vaša publika želi da vi uradite intervju sa hladnokrvnim ubicom, najtraženijim čovekom na svetu… Ali ja nisam to. Moraću da vas razočaram. - rekao je Arkan.

- Ali priznajete da ste ubili mnogo ljudi. - govori novinar.

- Da, u fer borbi. To se dešavalo samo u toku rata. - odgovorio je Arkan.

- Koliko ste ljudi ubili iz neposredne blizine… pištoljem ili nožem?

- To je zabranjeno. U mojoj armiji je zabranjeno ubijanje nožem. Mi nismo koljači. Mi ubijamo samo u fer borbi. Da li znate šta je to? Vi ste iz Australije i tamo nemate ratove. Ali rat je je lov.

Arkan je australijskog novinara odveo čak i na meč FK Obilića čiji je predsednik bio u to vreme. Novinar je bio zaprepašćen onim što je čuo i video.

- Zar nije malo čudno da se igra fudbal, a zemlja je u ratu? - pitao je novinar.

- To je dostojanstvo srpskog naroda. On se ne plaši bombi. - rekao mu je Arkan.

- Ali vazdušne sirene mogu da se oglase svakog časa. - nastavlja novinar.

- Da, znam. - kaže mu Arkan.

- Hoćete li zaustaviti utakmicu ako se oglase sirene? - pitao je novinar.

- Ne. Mi i treniramo dok su sirene. Baš nas briga. - rekao mu je Arkan.

Kasnije tokom razgovora novinar je predočio Arkanu da Ražnatović ne sme da napusti zemlju jer postoji poternica za njim. Arkan mu je kratko odgovorio:

- Mogu da radim šta ja hoću. - rekao je Arkan tada.

- Ako napustite ovu zemlju vi ste mrtav čovek. - govori novinar.

- Zašto mi pretite sve vreme? Zašto govorite da će me uhapsiti, da će me ubiti? Kako ne shvatate, baš me briga. Imam 47 godina i svaki dan živim kao lav. Ne plašim se. Tokom rata nikad nisam legao na zemlju, uvek sam stajao uspravno da bi metak pogodio ako Bog tako želi. Ne plašim se umiranja. U ovoj zemlji sam heroj, narod me voli, i ja volim svoj narod. - govorio mu je tada Arkan.