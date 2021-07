MARKO MILJKOVIĆ BESNEO NA POLICAJCE TOKOM SASLUŠANJA: Evo šta im je sve rekao i za šta ih je optužio

Na saslušanju u prostorijama Tužilaštva za organizovani kriminal, gde su se izjašnjavali o ubistvima Aleksandra Gligorijevića i Lazara Vukićevića, poslednja dva od pet ubistava za koje se tereti kriminalni klan Belivuk-Miljković. Skoro svi su iskoristili svoje zakonsko pravo i nisu se izjašnjavali - branili su se ćutanjem. Svi osim Marka Miljkovića, koji je još jednom potvrdio svoju ozloglašenu reputaciju.

Miljković se ponašao bahato, kao da je on gazda i obrušio se na policijske inspektore, koji rade u istrazi zločina ove kriminalne organizacije. Poimence je nabrajao operativce, kriveći ih za to što su on i ostali u pritvoru, dodajući da će tek pričati kad počne suđenje.

Prema rečima našeg sagovornika, bliskog istrazi, na momente je delovalo kao da Miljković preti ljudima iz MUP i BIA, koji danonoćno rade na prikupljanju dokaza i ispitivanju svedoka o zločinima ove grupe.

"Miljković je delovao kao da ga je neko instruirao, da on govori u ime svih ostalih osumnjičenih. Nije hteo da odgovara na pitanja o dokazima, koji su mu predočeni, kao i ostalim osumnjičenima, o monstruoznostima na fotografijama, već je tvrdio da mu je sve "namešteno". Nema sumnje da će odbrana i ostalih, kao i njemu, biti da ne govore istinu, da izmišljaju i da prete. Posebno su kivni na policiju. Ipak, neki od pripadnika ove grupe nisu hteli ni ranije da postupaju po "instrukcijama" već su sarađivali i sarađuju sa istražnim organima", navodi izvor blizak istrazi koji želi da ostane anoniman.

Za razliku od Miljkovića, neki od osumnjičenih, kojima nije bilo dobro posle gledanja fotografija sa žrtvama, na kojima je zabeleženo odsecanje glava i udova, komadanje tela i ubistva, ispričali su svoja saznanja o svim dešavanjima proteklih godina u ovoj kriminalnoj grupi. Izneti su i detalji i pojedinosti o određenim likvidacijama.

"Suočavanje sa dokazima najteže je podneo osumnjičeni Miloš Budimir, koji je čak i povraćao" naveo je izvor iz istrage.

Brojni dokazi pribavljeni su posredstvom međunarodne pravne pomoći i "skinuti" su sa zaštićene aplikacije "skaj", koju su koristili pripadnici ove kriminalne grupe i njihovi saradnici. Takođe, zahvaljujući onima koji su pristali da sarađuju, došlo se i do materijalnih tragova u štek-objektima Miljkovićeve i Belivukove ekipe, na stadionu Partizana i u vikendici u Ritopeku.

Nekoliko pripadnika ove grupe odbilo je i da gleda fotografije na kojima su zabeleženi monstruozni prizori, jer im nije bilo dobro. U ovom trenutku TOK sa pripadnicima MUP Srbije i Bezbednosno-informativne agencije prikupio je dokaze i vodi istragu za ubistva Milana LJepoje, Zdravka Radojevića, Gorana Veličkovića, Lazara Vukićevića i Aleksandra Gligorijevića.

IZVORI IZ POLICIJE Po svemu sudeći, Marko Miljković je i dalje jako dobro obavešten ko i šta radi u MUP Srbiji i BIA, odnosno ko učestvuje u istrazi protiv ove kriminalne grupe. Sumnja se da mu informacije dostavljaju bivši policijski rukovodioci, koji tako ugrožavaju bezbednost svojih kolega i bukvalno im "rade o glavi". Ne samo što šire laži o njima, već pokušavaju da ugroze bezbednost njih i njihovih porodica, ali i sabotiraju istragu. O ovome će se u narednom periodu pozabaviti nadležni državni organi.

