VELJA NEVOLJA NOSI HRKALOVIĆKU NA SRCU Spasić: Zbog Dijane srušio tabue! Dala si ime Nika Rina, a on je istetovirao preko grudi

Veljko Belivuk poznatiji kao Velja Nevolja na grudima ima tetovažu Nike, grčke boginje pobede.

U vreme kada je nastala ova tetovaža on je uveliko šurovao sa bivšom državnom sekretarkom Dijanom Hrkalović koja je tada zvanično promenila ime u Nika Rina, što bi u slobodnom prevodu značilo boginja mafije.

Iako je ubrzo vratila staro ime, Nika Rina je ostalo upamćeno u kriminalnom miljeu.

Kako objašnjava nekadašnji obaveštajac Državne bezbednosti Boža Spasić među kriminalcima nema slučajnosti, posebno ne ovakve kao što je podudarnost Veljkove tetovaže i imena koje je za sebe izabrala Dijana Hrkalović.

- Ako neko uzme za ime boginju na tetovaži vođe jednog kriminalnog klana onda to jasno govori o bliskosti te dve osobe i da je njihova veza bila mnogo jača nego što se može zamisliti. Interesantno je da je on kao muškarac tetovirao boginju iako muškarci veoma retko tetoviraju ženske simbole, što je takođe jedna od poruka njegove direktne povezanosti sa bivšom državnom sekretarkom čime je jasno želeo da pošalje poruku protivnicima koliko je on moćan i jak, ali i ko je uz njega - objasnio je Spasić, koji veruje da je sve bilo vrlo sinhronizovano sa ciljem da se zastraše protivnici.

Podsetimo, Hrkalovićeva je oko mesec dana po odlasku iz MUP, tačnije od 19. 7. 2019. godine promenila ime u Nika Rina. Ovo ime je koristila naredna četiri meseca, da bi krajem novembra 2019. godine vratila svoje „staro“ lično ime - Dijana Hrkalović. Osim imena i prezimena, menjala je i mesto boravišta. Time je Hrkalovićeva čak nekoliko puta menjala neke od ličnih podataka.

Inače, Hrkalovićeva je u BIA radila do 2014. na operativnim poslovima, a kao zamenik šefa kabineta ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića radila je od 2014. do 2015. Od 2015. nalazila se na mestu sekretara Uprave kriminalističke policije u MUP. Nakon toga je stupila na dužnost državnog sekretara MUP-a, 20. jula 2017.

Hrkalovićeva je odbila poligraf na saslušanju zbog povezanosti sa aferom prisluškivanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića i članova njegove porodice. Takođe, u martu ove godine, kada je saslušana u prostorijama Službe za borbu protiv organizovanog kriminala zbog povezanosti s Elezom i Belivukom, odbila je poligrafsko testiranje.

