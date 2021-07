LJUBA ZEMUNAC MU LUPAO GLAVU O BETON, A ON NIŠTA: Iso Lero je bio neustrašivi Dorćolac, a Džakula tvrdi da zna ko ga je ubio!

Iso Lero Džamba je svojevremeno važio za jednog od najžešćih momaka na beogradskom asfaltu, a njegov nestanak 23. septembra 1992. godine do dana današnjeg nije rešen.

O Iso Leru je pričao njegov savremenik, nekadašnji bokser Jovan Džakula Džale.

"Iso lero je bio lud, nije poštovao nikoga, nije se nikoga plašio. On i Ranko Rubežić su bili jedini koji se nisu plašili Ljube (Zemunca)", kaže Džaukla i tvrdnju potkrepljuje primerom:

"U Zabeli su Ljuba i on bili u 7. paviljonu i gledali utakmicu. Džamba ugasi televizor, Ljuba ustane, a Iso će: 'Šta je bilo, pi*ka ti materina?!' Ljuba skoči, iskida ga, razbije ga i upali televizor. Džamba ustaje i ponovo ga ugasi! Ljuba ne može da veruje! Razbije Isa, glavu mu je tuc'o o beton! Takav je bio Džamba, neustrašiv, nikog nije priznavao za autoritet".

O nestanku Isa Lera postoji više verzija, a Džakula tvrdi da zna kako je ovaj Dorćolac završio.

