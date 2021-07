PROTIVPRAVNO PRISVOJIO 11.029.714 DINARA! Uhapšeno odgovorno lice jednog privrednog društva

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije, Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili su N. P. (1977) bivše odgovorno lice jednog privrednog društva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prevara u obavljanju privredne delatnosti i na taj način protivpravno prisvojio 11.029.714 dinara.

On se tereti da je, od septembra do novebra 2018. godine, kao odgovorno lice privrednog društva „LPG System inc“ d.o.o., lažnom dokumentacijom predstavljao svoju firmu kao solventnu, na osnovu koje je sklopio poslovnu saradnju sa više privrednih društava na teritoriji Srbije. Kako bi kod oštećenih stvorio privid ozbiljnosti i redovnog plaćanja, pre preuzimanja robe od njih vršio je avansne uplate i izdavao menice privrednog društva „LPG System inc“. Nakon preuzimanja robe od oštećenih privrednih društava u vrednosti od 11.029.714 dinara, u poslovnim knjigama svoje firme, deo te robe je prikazao kao robu na zalihama, dok je ostatak robe zaveo kao prodatu dvema firmama, kojima robu nije isporučio već je prodao na crnom tržištu, a novac prisvojio. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: M.Mijatović